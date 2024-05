Paula Echevarría, sobre el cambio de vida de Tamara Falcó: "Es raro"

Embajadora de Pantene desde hace 18 años, Paula Echevarría ha ejercido de anfitriona en la celebración del 25 verano de 'pelo Pantene' junto a la influencer Violeta Mangriñán. Espectacular con un veraniego vestido blanco con falda de vuelo asimétrica y escote tipo corsé, la actriz ha derrochado simpatía y, además de contarnos lo enamorada que está de Miguel Torres y revelar cómo está llevando la adolescencia de su hija Daniela -de 15 años- y cómo es su relación, ha reaccionado por fin al fichaje estrella de Tamara Falcó por 'Got Talent' donde ambas formarán parte del jurado.

"Daniela tiene la cabeza bastante bien amueblada, hará tonterías como todos hemos hecho, yo también las he hecho y tenía la cabeza bien amueblada, pero hasta de las tonterías que haces aprendes, o sea, es que tienes que formarte como persona, como ser humano, tienes que aprender de tus propios errores, de los que ves en otros y de las experiencias. Y yo le recomiendo que se coma el mundo todo el rato, que hay que vivir, hay que tener experiencias de todo tipo,hay que hacer casi de todo en esta vida, con cabeza, pero hay que hacer casi de todo" ha afirmado, reconociendo que en estos momentos su hija está en una etapa "en la que le estoy dando la caña todo el día con los estudios".

Sin embargo, y como confiesa, "Daniela es como mi súper mejor amiga y con ella vivo otro tipo de cosas diferentes a las que vivo con Miki. Son dos maternidades completamente diferentes. Y aburrirme no me aburro porque Daniela es una chica y Miki un niño". "Con ella hacemos planes juntas, le encanta pasar tiempo conmigo, con lo cual eso es algo que me... por mucho que reniegue de la madre muchas veces, le gusta pasar tiempo conmigo. Y eso es genial" reconoce.

Una adolescencia la de su hija en la que David Bustamante y ella van a una: "Los polis están súper unidos" ha asegurado dejando claro que en su caso no hay poli bueno ni poli malo. "Es complicado. O estás en el mismo barco y te comunicas y os ponéis de acuerdo o la cosa se complica muchísimo y en este caso David y yo hablamos todo. Llegamos a consensos para todo, para lo bueno, para lo malo, para lo que le damos y para lo que le quitamos. O sea que en ese sentido sabe que no hay parte buena y parte mala" afirma con una sonrisa, confirmando la maravillosa relación que mantiene con el cantante, del que se separó en 2017.

Entre sus proyectos laborales más inmediatos, la grabación de la nueva temporada de 'Got Talent', donde trabajará codo con codo con Tamara Falcó, a la que no conoce por mucho que nos cueste creérnoslo siendo dos de las mujeres más famosas de nuestro país: "No he hablado con ella porque no la conozco personalmente. Además, es que nunca hemos coincidido en nada que es raro, porque en esta vida es verdad que todos, más que menos, coinciden".

Y aunque nunca ha coincidido con ella está deseando hacerlo, como nos ha contado con una sonrisa. "Todo el mundo me ha hablado muy bien de ella, y yo estoy deseando tener a mi compi al lado y que hagamos buenas migas" ha reconocido.

Tampoco oculta que ya empieza a "echar de menos" el cine y la televisión. "Hasta ahora me costaba mucho arrancar pero ahora que Miki ha cumplido 3 años y ya es un poco más independiente, ya en mi casa ya no hay ni chupetes, ni biberones, ni pañales, ni nada.... Entonces ahora es como que siento que ese momento de poder arrancar va llegando, va llegando" desvela.

Lo que por el momento no llegará será una boda con Miguel, ya que aunque está en su mejor momento con el exfutbolista, "ahora estoy en la gloria y no quiero que me volvais a perseguir" ha bromeado con la prensa.