Matamoros encuentra el amor en Supervivientes tras su separación: "Un mensaje a mi suegra"

Tras elegir como recompensa un banquete junto a sus compañeros de supervivencia, Kiko Jiménez disfruta de una espectacular barbacoa, en la nueva entrega del programa. Eso sí, no todos se van a sentar a la mesa: el concursante tiene que elegir quiénes son sus invitados, que disfrutan de la comida, y quiénes son cocineros, que preparan las viandas sin poder probar bocado.

A continuación, todos los supervivientes se reúnen de nuevo en el Oráculo de Poseidón para abordar las situaciones más destacadas de los últimos días de aventura, en una velada en la que se presta también atención a los porcentajes ciegos de votos para la próxima expulsión.

Amor en Supervivientes

Javier Ungría ha sido el expulsado por decisión de la audiencia al perder el duelo final con Pedro García Aguado después de la salvación de Aurah Ruiz durate la gala y, tras esto, Laura Matamoros ha hablado de su relación con él en directo.

Aurah Ruiz era la primera salvada de la noche y, seguidamente, Jorge Javier Vázquez entonaba el nombre del salvado: "El público ha decidido que se salve de la expulsión... Pedro García Aguado". Y, por tanto, Javier Ungría se convertía en el expulsado de esta semana. Tras saber que tenía que abandonar Honduras, Javier lanzaba un bonito mensaje de despedida a sus compañeros: "Ha sido una experiencia tremenda, lo más duro que he hecho en mi vida, he aprendido de toda la gente con la que he convivido. Pedro, Arkano, los perfiles como los nuestros, como para un concurso o la vida real son fundamentales, me llena de orgullo que me metan en el mismo saco que vosotros dos. Gracias a todos". Momento que aprovechaba Gorka dirigirse a él antes de marcharse.

Laura Madrueño también quería decirle unas palabras de despedida: "Gracias por tu valentía, por haberte enfrentado a un reality como este y haberlo hecho tan bien, por tu saber estar. Ha sido un verdadero placer verte crecer". Y Javier aprovechaba para darle las gracias a todo el equipo. Tras ser su hijo el expulsado, Jorge Javier Vázquez preguntaba en plató a su madre Marisa que agradecía también a la gente que le ha apoyado y quería agradecer todo al equipo, como su hijo: "También acaba para mí la aventura".

Laura Matamoros, tras escuchar el mensaje decía algo, entre bromas: "Dice Carmen que vaya a darle un mensaje a mi suegra". Y, esta se levantaba a darle un abrazo. Tras esto, Jorge Javier le preguntaba a Laura si "está coladita por Javier" y Laura respondía: "Más novios hosteleros no quiero, son íntimos amigos del padre de mis hijos, he tenido mucha relación con la familia, pero otro empresario hostelero no..."