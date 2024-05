Giro en la paternidad de Bertín Osborne: "Si hay que estar, estaré ahí"

Harta de las críticas y de ser tachada como una 'aprovechada' por tener un hijo con un rostro conocido, Gabriela Guillén estallaba públicamente en 'TardeAR'. Dejando claro que Bertín Osborne no le ha dado ni un céntimo para sacar adelante a su hijo, la esteticien ha asegurado que la única ayuda que recibe es del Estado como cualquier madre de baja maternal, y ha confesado que hará cualquier cosa para que a su pequeño no le falte de nada, incluido "trabajar de chacha" si es necesario.

Unas declaraciones que han desatado numerosas críticas -por el tipo de comentario, en el que muchos vez un desprecio de la paraguaya a las empleadas del hogar- y que han enfadado y mucho al cantante, que a través de su entorno ha recordado que durante su embarazo hizo a Gabriela más de 10 transferencias por un total de 14.000 euros, por lo que no entiende que ahora diga que no le ha dado ni un céntimo, según recoge Europa Press.

Después de las duras polémicas a las que se han tenido que enfrentar Gabriela Guillén y Bertín Osborne por la paternidad del hijo de la modelo, parece que las últimas informaciones que se han vertido en los medios de comunicación han hecho que el presentador de televisión explote y zanje de una vez por todas el tema. Tajante, ha asegurado que "todo está como tiene que estar y todo va a salir como tiene que salir. Y aquí nadie tiene nada contra nadie" y ha dejado claro que cuando sepa si es o no el padre del bebé "haré lo que tenga que hacer y asumiré mis responsabilidades si tengo que asumirlas. Lo he dicho siempre y lo mantengo".

La reacción de Bertín

Visiblemente molesto, Bertín comentaba que "no voy a hablar más del tema. Además es que, ¿por qué tengo que hablar de una cosa que es privada? Es que yo no tengo por qué hablar de algo que sea privado. De verdad, y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer seguro".

En cuanto a la resolución a las pruebas de paternidad, el cantante ha explicado que "ya la sabréis, pues seguro que la sabréis de otra manera". Aún así quiso dejar claro que tanto él como Gaby están "de acuerdo en todo. Yo soy responsable, cuando se sepa".

Osborne se sorprendía al conocer las palabras de Gabriela al admitir que haría todo lo posible por sacar adelante a su hijo, incluso trabajar de empleada del hogar porque "ella tiene su trabajo. Por lo menos tenía su trabajo. Yo llevo ya mucho tiempo sin saber nada, pero... Ella es responsable, trabajadora y seguro que saldrá adelante con todo. Y luego, además, ya te digo que cuando llegue el momento, si hay que estar, estaré ahí".

Además, también pudimos hablar con José Luis López, 'El Turronero' y nos desmentía -de la misma manera que la modelo- que haya enseñado fotos del hijo de Gabriela a Bertín: "No, no, no, porque no tengo WhatsApp".