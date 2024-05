Giro inesperado de acontecimientos: Bertín Osborne reaparece tras el acuerdo con Gabriela Guillén

Giro absoluto de los acontecimientos entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén. Y es que según han contado en 'Y ahora Sonsoles' ambos han acercado posturas y han decidido llevar el tema de la paternidad de su hijo de manera amistosa, paralizando la demanda de paternidad que interpuso la uruguaya hace varios meses.

Al parecer, ha habido una persona que ha mediado entre ellos -se especula que podría ser José Luis López 'El Turronero- y que habría aconsejado al presentador llegar a un acuerdo con la esteticien, puesto que la demanda de paternidad no le beneficiaba en absoluto a su imagen.

Tras paralizar el contencioso legal, Gabriela y Bertín se harán las pruebas de ADN a mediados de junio en una clínica de Madrid con la que ambos están conformes aunque no es la que en un principio quería el cantante.

Nada más salir a la luz su sorprendente acuerdo amistoso con la modelo, el artista ha reaparecido junto a Antonio Banderas y Mar Saura en la primera gala benéfica de la Fundación 'Sierra Blanca' celebrada en Marbella para recaudar fondos para diferentes causas sociales y asociaciones como Cáritas o Lágrimas y Favores.

Completamente recuperado de las secuelas del Covid-19 que paralizaron completamente su agenda en los primeros meses de 2024 -al sufrir fuertes migrañas, cansancio permanente y problemas respiratorios- Bertín ha desplegado todos sus encantos convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Y es que además de cantar 'My way' de Frank Sinatra con su sonrisa más seductora, ha ejercido de presentador junto a Mar Saura, encargándose de traducir a un perfecto inglés las palabras de la modelo, con la que se ha mostrado de lo más pícaro. "Soy un showman aquí en este país. Llevo cantando desde hace 42 años y en televisión desde hace 35. Con Mar hemos trabajado juntos muchos años en televisión y hacía mucho tiempo que no... Antes era al revés, tú soltera y yo casado" ha comentado ante el asombro de la presentadora, que ha salido del paso recordando los objetivos de la Fundación Sierra Blanca con la mejor de sus sonrisas.

A tope de compromisos laborales, y con planes de regresar a Málaga para ver la nueva obra teatral de Antonio Banderas, Bertín se ha acordado de la labor que hace su exmujer, Fabiola Martínez, al frente de su Fundación y aunque en su última aparición ella se dirigió a él como "el señor" no ha dudado en aplaudir lo involucrada que está la venezolana en ayudar a la gente. "Y lo hace divinamente" ha asegurado.

Mucho más esquivo se ha mostrado cuando le hemos preguntado por su acuerdo con Gabriela, ya que al escuchar que ya hay fecha para someterse a la prueba de paternidad, ha cortado de raíz la entrevista: "Ay mira" ha exclamado con gesto de incredulidad antes de abandonar el lugar dejando claro que no quiere pronunciarse este tema.