El hijo de Bárbara Rey lo cuenta todo: "Con el dinero del rey emérito"

Continua la guerra familiar abierta entre Ángel Cristo JR., su hermana, Sofía Cristo, y la madre de ambos, la vedette Bárbara Rey. El joven ha arremetido en una entrevista en ¡De Viernes! contra su madre y su hermanana, dejando además muy claro que no teme la demanda que ambas han interpuesto contra él.

El hijo de Ángel Cristo y Bárbara Rey considera su hermana, a la que ha tachado de "violenta" y "agresiva" es "víctima" de su madre.

También se ha despachado hablando de las adicciones de Sofía -de las que lleva diez años completamente limpia-, apuntando que podría sufrir una recaída porque "sigue trabajando en la noche y ningún terapeuta lo recomendaría porque está expuesta a sustancias". Y ha negado que fuese Sofía y no él quien cuidó a su padre: "Que no diga tonterías, la mayoría de las veces que ha ido al circo era de pequeña porque se lo pasaba bien y de joven porque había droga" ha sentenciado.

Además, ha revelado que su hermana le echaba en cara que era ella la que tenía que "aguantar" a su madre en los últimos tiempos, cuando la relación de Ángel y la vedette estaba ya "muy perjudicada". "Hice de hermano y padre de mi hermana y eso me ha traído muchos problemas. Mi madre era una madre ausente. Se encerraba en la habitación para atiborrarse de pastillas. Sofía no ha aprovechado los colegios tan caros que mi madre ha pagado con el dinero del rey emérito" ha comentado en su entrevista.

Un ataque sin paliativos que ha dejado totalmente noqueada a la Dj. Tras desvelar este domingo que no había visto la entrevista y que iba a intentar que no le afectase, Sofía se ha dejado ver con muy mala y sin ganas de responder a Ángel. Cabizbaja y sin poder disimular su abatimiento, la hija de la vedette ha dado la callada por respuesta a los dardos de su hermano y se ha introducido rápidamente en un taxi, reaccionando con un sonoro portazo a la pregunta de cómo le ha sentado que el joven le haya tachado de violenta y agresiva.

"Voy a sacar fuerzas de donde no las tengo"

Durante la emisión de 'Fiesta', Aurelio Manzano compartía el mensaje que le había hecho llegar la vedette: "voy a sacar fuerzas de donde no las tengo para proteger a mi hija porque lo único que me importa en estos momentos es mi hija y mi nieta, y las voy a defender hasta el final".

Unos minutos después, la dj compartía en redes sociales un vídeo en el que aparece tumbada en su cama, abrazando a uno de sus gatos mientras sonríe. Las imágenes iban acompañadas de una declaración de intenciones: "Me dedico a mí misma esta publicación y a quién le pueda servir: Mi mantra. Porque yo soy luz, soy paz, soy amor, soy sana, soy fuerte, soy ilusión, soy pasión, soy abundancia, soy riqueza y soy todo lo que me propongo "constancia, paciencia, perseverancia y disciplina". Gracias, gracias, gracias porque a día de hoy me he convertido en la persona de éxito que siempre soñé ser! si vibras bonito, atraerás bonito!!! Existe la justicia divina, Amén por la ley de causa y efecto. Permítete descansar, coger fuerzas y para atrás ni para coger impulso. Siempre hacia adelante con la cabeza alta y trabajando para mejorar. Llevo 11 años formándome para esta vida moderna, es decir, la vida sin consumo! Nunca dejaré de protegerme y seguir aprendiendo ante las adversidades".

Bárbara Rey, quien ha mostrado su interés por el bienestar de su hija, no dudaba en utilizar sus redes sociales para mandarle su apoyo de manera pública. Lo hacía subiendo un carrusel de imágenes en las que aparecían madre e hija sonriendo a lo largo de los años. Aprovechaba el espacio para dedicarle unas bonitas palabras de ánimo: "Eres mi vida, te quiero hija mía. Eres la luz de mi vida y de la de muchas personas, nunca, nunca, nunca, olvides lo fuerte que eres, lo buena persona que eres y la falta que hace en este mundo personas como Tú. Te adoro".

A pesar de vivir unos momentos delicados, con Ángel Cristo Jr. todavía en el centro del huracán tras su expulsión del reality, Bárbara Rey y Sofía Cristo no han dudado en reforzar su vínculo y demostrar, una vez más, el gran apoyo que son la una para la otra.