Gabriela Guillén desvela a quién se parece su hijo: "Lo dije desde el primer momento"

A pocos días de someterse a las pruebas de ADN en un laboratorio de Madrid para determinar si Bertín Osborne es el padre de su hijo, Gabriela Guillén retoma poco a poco su vida social. Este sábado, la esteticien disfrutó de una cena con amigos en un conocido restaurante de la capital y, más simpática y habladora que nunca ante las cámaras, dejó claro que su demanda contra el cantante sigue en pie.

Gabriela también se pronunció sobre las informaciones que apuntan a que su bebé es rubio y se parece mucho a Bertín. "A mí me parece precioso mi hijo, eso es lo que he dicho" reveló, aunque se resistió a confirmar si es rubito e idéntico al presentador: "Bueno, es precioso. A ver, es que yo no... Todavía cambia mucho, los niños cambian mucho. Es blanquito, eso sí, es blanquito. Es blanquito, pero yo... Es que cambian el pelo, es que cambian mucho, es que al final dices, tiene un color...".

Gabriela Guillén lo tiene claro

A pesar de no haberse sometido aún a las pruebas de ADN, Gabriela insiste en que tiene claro quién es el padre de su pequeño. "Desde un primer momento yo siempre lo he dicho. Es que se me ha tachado de otra cosa, se me ha tachado de mentirosa y bueno, yo sé quién es el padre de mi hijo, o sea, es que yo siempre lo mantuve y lo voy a mantener siempre. No necesito pruebas, ni justicia, ni nada" afirmó rotunda.

Sobre cuándo se realizarán las pruebas y cuándo se conocerán los resultados, Gabriela señaló que los medios de comunicación publican información que incluso ella desconoce. "La gente habla mucho por hablar. Ni siquiera sé yo, ¿cómo lo va a saber la gente?". También desmintió que haya retirado la demanda de paternidad tras llegar a un acuerdo con Bertín. "No te puedo decir nada más que la demanda está como está y es que una persona que sepa de leyes sabe lo que es y ya está. Todo sigue igual, todo perfecto" concluyó antes de regresar a casa para reencontrarse con su hijo, a quien, según confesó, había echado mucho de menos.