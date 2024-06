El nieto de Mayte Zaldívar desvela la verdad de la herencia de Julián Muñoz

Julián Muñoz sigue ingresando en el Hospital Universitario Costa de Sol de Marbella debido al cáncer "galopante" que padece, arropado por toda su familia que está muy pendiente de su recuperación.

Tanto Mayte Zaldívar como sus hijas están acudiendo al complejo hospitalario para estar junto a él en estos duros momentos. Mientras tanto, su nieto ha gastado una broma de dudoso gusto en Tik Tok de la que su abuela ha tenido que salir al paso.

El joven bromeó sobre lo que la gente piensa que va a heredar de su abuelo. "Como la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo", comentaba el nieto en la red social junto a una foto rodeado de bolsas de basuras, supuestamente con dinero.

Zaldívar ha tenido que pedir disculpas por esta borma y afirmaba que "ha sido una equivocación". "Desde aquí quiero pedir disculpas en su nombre y en el de toda la familia".

"La edad tiene la culpa. Ha sido una metedura de pata y nada más. Está muy arrepentido y lo siento. Ha hecho una broma de mal gusto pero lo ha tomado como una broma, pero de muy mal gusto", manifestaba Zaldívar, en declaraciones recogidas por Europa Press.

La mujer de Julián Muñoz ha reiterado sus disculpas y asegura que tan solo ha sido un error que no ha afectado a su relación con su nieto: "Y desde aquí quiero pedir perdón a todos los que se han sentido ofendidos de cualquier manera y ya está. No voy a decir nada más. Es mi nieto y lo voy a seguir queriendo igual. Se ha equivocado, es un adolescente y no podemos hacer otra cosa. De los errores se aprende".

En cuanto a cuándo podría recibir Julián Muñoz el alta médica, confesaba que "eso no sé, porque eso son los médicos". Y se subía al coche junto a Eloísa para regresar a casa tras pasar unas horas con Julián.