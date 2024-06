Bertín Osborne, a punto de llorar tras confirmar su paternidad: "Media hora de conversación"

A pesar de que parecía que Bertín Osborne no iba a atender a la prensa a su llegada a la plaza de toros de San Agustín de Guadalix por su entrada a toda prisa en vehículo, el presentador de televisión ha querido dar la cara ante las cámaras y ha respondido a todas las preguntas que se le han formulado.

El artista ha dejado claro que "no me estoy escondiendo de nada" y ha confesado que "estoy muy bien" porque "gracias a Dios esto se ha arreglado (su polémica con Gabriela Guillén)" y ha confirmado que no van a hacer ninguna declaración sobre su acuerdo: "Hay un menos de por medio con lo cual no vamos a hacer un circo".

"Lo único que os pido es que entendáis que no vamos a hablar de nada ni dar más detalles" decía Bertín, aunque sí que volvía a recalcar lo que ya reconocía en el comunicado: "He dicho que es mío y ya está".

Eso sí, cuando le han preguntado si ha conocido ya al pequeño o si tiene pensado hacerlo en los próximos días, el cantante ha contestado que "todo se andará" y ha confirmado que "hemos hablado y como os digo, no hay ningún problema".

Además, Osborne también ha aclarado que José Luis 'El Turronero' ha sido el mediador entre ambos: "Hay una persona que es amigo de los dos, que se ha preocupado y ha ayudado para que todo esto sea de buen rollo".

Y cuando pensábamos que ya nos había contestado a todo, Bertín desvelaba que ha hablado con Fabiola y sus palabras le han emocionado mucho... tanto que se ha aguantado las lágrimas ante los reporteros: "La persona que más me emocionó con lo que ha dicho ha sido Fabiola, en media hora de conversación... es para comérsela".