Toda la verdad sobre las pruebas de paternidad del hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén

'El Turronero', una de las personas más cercanas a Bertín Osborne y Gabriela Guillén ha desvelado algunos detalles de las pruebas de paternidad del hijo de la expareja, reconocido finalmente por el cantante. "Eso no quita una cosa de la otra ¿no? El proceso judicial tendrá que continuar, si lo cree bien... como ha sido todo tan precipitado, igual no se ha llegado a parar. Pero no importa. Seguirán ahí avanzando en todo lo que tenga que ocurrir" ha explicado José Luis López en declaraciones recogidas por Europa Press, revelando que la paraguaya y el bebé se han tenido que someter a las pruebas de ADN a pesar de su pacto con Bertín porque no ha dado tiempo a paralizar la demanda.

El empresario de Ubrique también ha confirmado que el acuerdo se produjo después de hacerse las primeras pruebas el pasado 20 de mayo, ya que en lugar de jugar al despiste ha reconocido que "las fechas yo no recuerdo", asumiendo que sí se hicieron dichas pruebas de ADN en un laboratorio privado antes de que el artista reconociese a su hijo, y afirmando que fue su propio chófer quien llevó a Gaby a dichos laboratorios.

"Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá" ha añadido, dejando en el aire si ahora Bertín también tendrá que volver a hacerse las pruebas: "Pues no lo sé. Eso lo tendrá que determinar el juzgado. Si es que no, tampoco tengo yo mucha idea de eso. Ahora el jugado determinará si sí o no".

"Pero vaya, que eso tampoco va a cambiar mucho más ya después del paso que se dio el otro día. Yo creo que tampoco lo tomará mal. Él se ha adelantado un poco y eso no afecta. Ya él se ha convencido de que tenía que dar el paso ese que ha dado y oye. Y a partir de ahí, pues nada, ocurra lo que ocurra bien. Una cosa es lo que él ha hecho y otra cosa es lo que la ley le diga que tiene que hacer y lo hará y punto" ha asegurado.

El "siguiente paso", como apunta 'El Turronero', es que Bertín y Gabriela "se sigan llevando muy bien. Digo que se sigan llevando, que se sigan llevando. Que en el futuro se lleven bien, ¿no? Eso es lo ideal, que se lleven bien. Yo creo que sí. Todo en la vida hay que ser optimista".

"Ella está muy contenta y Bertín también" desvela, confesando que no sabe cuándo su amigo dará el paso de conocer al niño. "Cuando él quiera" ha concluido, manteniendo el secreto de Gabriela sobre el nombre de su bebé, que a sus 5 meses continúa siendo toda una incógnita.