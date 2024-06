Alejandro Rubio rompe su silencio tras conocer el embarazo de su hija Alejandra: "Me parece un poco joven"

Sorpresa mayúscula la que nos hemos llevado este miércoles al ver en la portada de la revista '¡Hola!' que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia van a ser padres. Una noticia que la pareja anuncia a bombo y platillo vía exclusiva y que, a pesar de que ha sido inesperada incluso para ellos, no les puede hacer más felices.

Y es que al margen de su juventud, ya que la hija de Terelu Campos tiene solo 24 años -el hijo de Mar Flores, por su parte, tiene 31- lo realmente llamativo de esta futura paternidad es el poco tiempo de relación que llevan, ya que hace menos de cinco meses que comenzaron su historia de amor.

Europa Press ha conseguido las primeras declaraciones del padre de Alejandra, Alejandro Rubio, y, tras preguntarle qué le parecía la noticia, nos confesaba que "pues bueno, bien, es lo que hay, ¿no? Qué le vamos a hacer".

De lo más sincero, Alejandro explicaba que "me parece que es un poco joven, ya se lo he dicho a ella, pero si ella es feliz, para mí es lo más importante. Tiene su edad y su capacidad para tomar sus propias decisiones, ¿no? Eso es así".

"Ellos sabrán"

El padre de la colaboradora de televisión, visiblemente tenso con la noticia, respondía así al preguntarle si piensa que su hija y Carlo Costanzia están preparados para ser padres: "Eso yo no lo sé. Ellos sabrán, supongo que sí han tomado esta decisión es porque lo han pensado mucho y han tomado la decisión más conveniente, pero vamos, al tiempo".

En cuanto a cómo se lo comunicaron, Alejandro desvelaba que "no me acuerdo" y nos aseguraba desconocer cómo se encuentra Terelu Campos tras hacerse público: "No lo sé porque no tengo noticias de ella. No hablamos de este tema, o sea que no te puedo decir".

Por último, le preguntábamos si la seriedad de estos días de la hija de María Teresa Campos tiene algo que ver con la decisión de su hija de convertirse en madre a sus 24 años y se evadía del tema contestando: "Preguntádselo a ella porqué está tan seria que creo que es la que os lo puede decir, desde luego".