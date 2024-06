La exnovia de Carlo Costanzia sobre el embarazo de Alejandra Rubio: "No tenía ni idea"

Sorpresa mayúscula la que nos hemos llevado este miércoles al ver en la portada de la revista '¡Hola!' que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia van a ser padres. Una noticia que la pareja anuncia a bombo y platillo vía exclusiva y que, a pesar de que ha sido inesperada incluso para ellos, no les puede hacer más felices.

Y es que al margen de su juventud, ya que la hija de Terelu Campos tiene solo 24 años -el hijo de Mar Flores, por su parte, tiene 31- lo realmente llamativo de esta futura paternidad es el poco tiempo de relación que llevan, ya que hace menos de cinco meses que comenzaron su historia de amor.

Algo que no es impedimento para que estén ilusionadísimos con la idea de formar su propia familia a pesar del shock y el agobio que supuso inicialmente, cuando se enteraron durante una escapada a Jávea con amigos cuando llevaban solo dos meses juntos, como relatan en '¡Hola!'. Una noticia que les ha unido más todavía y que afrontan más enamorados que nunca y convencidos de que serán unos padrazos. Y es que aunque no se lo esperaban, aseguran que siempre tuvieron claro que querían tenerlo.

Jeimy, la ex novia de Carlo, ha hablado para Europa Press, después de que se sentase a los platós de televisión a desvelar el infierno que vivió mientras compartía su vida con él y, también, los problemas que tuvo con él tras su ruptura. Jeimy ha asegurado que se encuentra "fenomenal" y que "no tenía ni idea" del embarazo de Alejandra... pero ha dejado claro que no le ha sentado mal, al contrario: "Un bebé siempre es buena noticia".

"Os gusta meterme en fregaos"

Sin ganas de entrar en detalles: "Es que os gusta meterme en fregaos", contestaba a los reporteros, la exnovia del actor aprovechaba los micrófonos para recriminarle que ella ha sido quien se ha hecho cargo de pagar su patinete: "Ya lo he podido pagar yo".

Además, le hemos preguntado a la joven por las vacaciones que se han cogido los dos tortolitos y Jeimy nos ha confirmado que en el barco donde se han dejado ver en Ibiza, ella también ha estado: "Sí, en el barquito del papá, es del padre".

Por último, demostrando que ha pasado página y que no quiere saber nada de lo que a partir de ahora pase en la relación entre Carlo y Alejandra: "No, me da igual, que sigan su vida".