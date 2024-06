Kiko Matamoros, implacable con el embarazo Alejandra Rubio: "Ha sido un mazazo para la familia"

El embarazo de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, sigue dando de qué hablar. El último en pronunciarse ha sido el televisivo Kiko Matamoros.

Sin pelos en la lengua, como le caracteriza, Matamoros sostiene que cree que "va a ser una abuela estricta y va a intentar proyectar en su nieta o en su nieto lo que no ha conseguido de su hija. Porque decía que no iba a salir en la tele. Que iba a estudiar no sé qué, que no sé cuánto, y luego todo se ha frustrado y al final su hija ha hecho lo que le ha dado la gana. Y lo que le ha dado la gana es todo lo contrario de lo que decía que iba a hacer" sentencia.

No obstante, el colaborador televisivo ha dicho que "lo primero es celebrarlo, porque es una vida nueva". "Ojalá vaya todo muy bien y sean todos muy felices. Lo primero eso. Y luego, pues celebrar también, que dicen que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Yo creo que este niño, o niña... El bebé que viene, viene con una fábrica de pan" ha comentado.

"Me he enterado que Terelu va a '¡De viernes!' Ellos han hecho la primera exclusiva. Y la tía Potota no creo que tarde en hacer otra exclusiva diciendo que se ha enterado por la exclusiva y que a ella no le han... dado su sitio. En fin, que creo que nos van a dar de aquí a que nazca el niño y después la niña, grandes titulares y mucho, mucho entretenimiento" asegura con un punto de malicia.

"Ya lo maleducará su hija"

El consejo que le da a su excompañera es, como abuelo experto que es, "que disfrute a tope cuando tenga ocasión. Que no intente educar a sus nietos, que ya lo maleducará su hija. Y sobre todo que disfrute. Que juegue todo lo que pueda, que sea feliz, que para eso están los nietos, para hacerles felices a ellos y para hacer feliz tú".

Como apunta, está convencido de que Terelu "lo habrá pasado mal por las circunstancias. Siempre es un poco sorprendente que te diga tu hija que se ha quedado embarazada a los dos meses de tener una relación con un muchacho que además estaba en unas circunstancias especiales, complicadas, etcétera. Supongo que no habrá sido fácil de digerir primero la relación y luego la noticia, pero aun así que saque lo positivo de todo, que las penas con pan son menos. Todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos y a rectificar y a tener un espacio en la vida".

Kiko ha revelado que alguien de la familia de Alejandra o de Carlo no se ha tomado demasiado bien la noticia de su próxima paternidad: "No todo ha sido felicidad. No todo ha sido alegría, no todo ha sido jolgorio. Hay una parte de la familia para la que ha sido un mazazo la noticia. Y lo estoy contando en serio. Y no ha encajado de la mejor manera ser abuelo en las circunstancias que va a ser. Y hasta ahí puedo leer" ha contado, dejando en el aire si habla de Alejandro Rubio o de Carlo Costanzia di Costigliole. "Yo creo que es fácil la respuesta. Dicho queda" ha zanjado, en declaraciones recogidas por Europa Press.