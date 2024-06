Antonio David Flores arremete contra Olga Moreno por 'Supervivientes All Stars': “De vergüenza”

La participación de Olga Moreno en 'Supervivientes All Stars' ha generado controversia, y el último en pronunciarse ha sido Antonio David Flores. El exmarido de Moreno ha calificado su participación como "de vergüenza", destacando que "hay detrás muchos años de dolor y sufrimiento".

Flores, quien ha tenido relaciones tensas con sus exparejas, incluida Rocío Carrasco y Marta Riesco, no ha dudado en criticar la decisión de Moreno de regresar a Honduras. A través de su canal de YouTube, expresó: "Yo no hubiese ido. He sido una persona señalada por un medio que ha hecho un negocio y ha ganado muchos millones de euros".

A pesar de su desaprobación, Antonio David admite que debe respetar la decisión de Olga, especialmente por el bienestar de su hija en común. "Tenemos una hija, y aunque no entro a valorarlo, hay que traer dinero a casa, entiendo que ese dinero mejorará la calidad de vida de la hija que tenemos", explicó.

La relación entre ambos sigue siendo tensa, como se evidenció en una reciente discusión en Málaga que Belén Esteban hizo pública. Sin embargo, Antonio David prefiere no comentar sobre el incidente, declarando: "Desde que salí de la televisión decidí usar la justicia para defenderme y eso es lo que haré. Esa etapa ya pasó".

Los Temores de Olga Moreno en 'Supervivientes All Stars'

Olga Moreno, quien fuera ganadora de 'Supervivientes 2021', regresa al concurso con varios miedos a cuestas. "Hice fuego, primera mujer que hizo fuego, la verdad que estoy orgullosa", recordó sobre su desempeño anterior, añadiendo: "Espero volver a hacerlo".

Sin embargo, confesó su temor hacia las pruebas del concurso. "Me da un poquito de miedo lo que son las pruebas, este año voy con mucho miedo", admitió, señalando particularmente su pánico a la noria. "Sobre todo la noria, me da pánico", dijo contundente.

Además, la preocupación por el hambre sigue presente en su mente. "Pasar hambre lo llevo muy mal, espero no tener esa ansiedad que tenía en mi edición", comentó. A pesar de todo, Moreno se muestra decidida a aprender y mejorar. "Siempre es bueno mejorar y aprender de los demás y de mis compañeros que son todos maravillosos", concluyó.

Olga Moreno se enfrenta a un nuevo reto en 'Supervivientes All Stars', decidida a superar sus miedos y a demostrar su capacidad de resistencia, a pesar de las críticas y tensiones que rodean su participación.