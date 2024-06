Terelu Campos sobre Mar Flores, la suegra de Alejandra Rubio: "Me parece una cachondada"

Terelu Campos acudía este viernes a un programa de televisión para dejar los puntos sobre las íes a raíz de la exclusiva de su hija, Alejandro Rubio, y el hijo de Mar Flores, Carlo Costanzia, con quien la hija de la presentadora espera un bebé.

La noticia ha sido un bombazo ya que los jóvenes padres llevan pocos meses de relación. La matriarca de las Campos sacaba anoche uñas y dientes para defender a su familia.

Durante la entrevista, el programa le mostró una imagen que la madre de su yerno subió a Instagram en la que aparecía un helicóptero con la siguiente frase: "Expereincias DE VIERNES", quizás en alusión a la propia entrevista de la colaboradora televisiva. "Me parece una cachondada. Me parece que ni me ofende, ni creo que tenga que ofender a nadie (…). Alguien que hace eso, es alguien que tiene sentido del humor, por lo menos".

Sobre su sobrino José María Almoguera, Terelu comentaba que es el momento de "que se tiendan las manos por todas las partes, porque no merece la pena vivir así, de verdad que no merece. Yo estoy segura de que cada uno de una manera está sufriendo. Y en ese sentido, a mí me gustaría que, pues fíjate, que incluso esta noticia del embarazo de Alejandra pudiera ser ese hilito del que se puede tirar, ¿sabes? Para que todo vuelva a su cabo". Confirmaba que Alejandra Rubio se ha puesto en contacto con él y que ha sido una experiencia positiva: "Y además el contacto fue...Fue muy bonito. Poco a poco, poco a poco será que sí. Ten en cuenta que Alejandra para ellos es una prima pequeña".

Respecto a Gustavo Guillermo, quien anunciaba públicamente su desagrado por no haber sido invitado a la misa en honor a María Teresa Campos, Terelu estallaba cansada de las declaraciones del que fuera chofer de su madre: "Pero a lo mejor un día dejo de hablar, o de callarme, mejor dicho. A lo mejor un día voy y digo... Pues ya no tengo más ganas de callarme". La presentadora insinuaba que tomarán medidas (quizás legales) en su contra, recoge Europa Press.