Las últimas declaraciones de Finito de Córdoba tras la polémica con Ana Herminia

El paso de Arantxa del Sol por 'Supervivientes 2024' ha puesto en el punto de mira su matrimonio con el torero Finito de Córdoba. La modelo felicitaba al ganador de esta edición, Pedro García Aguado: "Muchísimas felicidades, Pedro. Qué de buenos recuerdos guardaré del programa que hemos compartido. Eres un súper senior".

Sus palabras no tuvieron mucha repercusión. Las de su hija sí. Lucía Serrano contestaba a un seguidor que le preguntaba por la ausencia de su madre en la cadena y esta afirmaba: "La doble moral de esta cadena y su supuesto 'código ético' que, por cierto, no aplican con todos. En fin...".

Lejos de la polémica que ha habido con el veto a la presentadora de televisión, también ha existido otra respecto a su matrimonio con Finito de Córdoba. Y es que se ha llegado a publicar que podrían estar pasando una crisis matrimonial, pero ¿qué hay de cierto?

Hace unos días el torero aseguraba que "estamos muy bien, gracias a Dios", zanjando todas las especulaciones que ha habido estos días sobre un posible distanciamiento entre ambos.

Además, sobre las afirmaciones de Ana Herminia en televisión se paraba en seco: "Bueno, no, no, tampoco, no, no hay más que hablar. No, no, no, no, no", asegurando que lo único que "me preocupa que mi mujer no esté bien ¿no? Y afortunadamente ha llegado a casa y está feliz y nada, recuperándose, muy bien", declaraba a Europa Press.

El diestro zanjaba así los rumores de crisis con Arantxa y dejaba claro que la presentadora se encuentra en casa, arropándose con los suyos y retomando poco a poco su vida tras su paso por 'Supervivientes 2024'.