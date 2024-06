Matamoros presenta en público a su nueva ilusión: "Nada mejor que una playa y un amor"

Después de dos años de sólida relación, Diego Matamoros y Marta Riumbau anunciaban a principios de marzo, con un emotivo post publicado en redes sociales, su ruptura. Y semanas después la influencer revelaba que estaba estaba embarazada de 4 meses y que sería madre en solitario.

Sin embargo, en este tiempo han sido varias las ocasiones en las que el hijo de Kiko Matamoros -que dejó la casa de su ex para instalarse en la de su hermana Laura cuando ésta se fue a 'Supervivientes'- ha colgado imágenes en el impresionante chalet que Marta tiene a las afueras de Madrid, desatando las especulaciones acerca de qué tipo de relación mantienen tras su separación.

Una relación que cómo mínimo es más que cordial después de que Diego haya sido pillado acompañando a la instagrammer a una de las revisiones de su embarazo. Eso sí, la catalana entró sola en la consulta del ginecológo mientras su exnovio la esperaba en la calle. Sin embargo, y aunque Marta asegura que Diego está "súper feliz" con su futura maternidad, lo cierto es que ni reconciliación ni tampoco viven juntos como se ha dicho: "Verdad es que mi casa no es tan grande como para que haya ala este y oeste. Nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación, compartirnos perro. Yo echo mucho de menos a Amarok, lo criamos juntos, me lo trae, está conmigo". "Al final una persona con la que has compartido un tiempo de tu vida, en mi caso dos años, al no ser que haya pasado algo monumentalmente malo, por qué no voy a tener buena relación. Súper felices los dos" confiesa.

Anita

El célebre clan Matamoros es tan amplio como prolijo, al menos en lo que a noticias y facturación se refiere. Una de las más pequeñas de la familia, Anita, fruto de la relación de Kiko Matamoros y Makoke, decidía seguir la estela de dos de sus hermanos, Diego y Laura y dedicarse al mundillo influencer.

En Instagram, donde cuenta con más de medio millón de seguidores, la joven no desperdicia ocación para compartir sus outfits, planes en familia o con amigos y colaboraciones con conocidas marcas de moda.

Sin embargo, había una parcela que la influencer había mantenido en la intimidad hasta ahora. Y es que mientras con su anterior relación con un empresario prefirió no hacerla pública y no compartir datos en sus redes de su noviazgo, algo parece haber cambiado desde que sale con el cantante Johnny Garso, con quien protagonizaba el último videoclip del artista y de quien está tan enemorada que confiesa tener que "contarlo a los 4 vientos".

Nuevo amor

Fue el pasado mes de marzo cuando la revista Semana publicó en exclusiva unas imágenes de Anita Matamoros besándose con el cantante Johnny Garso. Habían pasado unos meses desde que se hizo pública su ruptura con Nacho Santandreu, el empresario con el que se independizó. A pesar de que los primeros meses quiso ser cauta y no hablar públicamente de su nueva historia de amor, la influencer ya ha roto cualquier regla no escrita y ha hecho partícipes a sus seguidores de su relación.

En unas declaraciones a los compañeros de Europa Press, Anita Matamoros ha explicado que ya no se esconde porque está "tan feliz" que le apetece "gritarlo a los cuatro vientos". "Quiero decirle a todo el mundo lo enamorada que estoy, con muchos planes de playa. Nada mejor que una playa y un amor", decía ante las cámaras.

Este cambio de actitud llama la atención porque durante los tres años que mantuvo una relación con su expareja, Anita Matamoros evitó hacer cualquier mención pública a su vida privada. La influencer no compartía nada de su intimidad a través de sus redes sociales pero esto cambió hace unos días, cuando publicó un trozo del videoclip de su pareja en el que ella, vestida de novia, era la protagonista.

"Desde hace mucho tiempo no mostraba esta parcela de mi vida, hasta ahora. La parte más íntima, pero al mismo tiempo, la que necesito gritar a los cuatro vientos. Creo que ahora es el momento, ahora que confluyen las dos cosas que más me apasionan de esta vida: el amor y la música. Qué suerte cuando quien te besa es también quien te canta. Qué suerte la nuestra", escribió en sus redes sociales explicando el motivo de su cambio de actitud.