Telecinco despide a Alejandra Rubio: adiós a la hija de Terelu Campos

Alejandra Rubio se ha sentado en el plató de 'Así es la vida' para hablar de la exclusiva que dio con Carlo Costanzia sobre su embarazo. La hija de Terelu Campos se ha sentado junto a Sandra Barneda y César Muñoz para comentar y sobre todo defender se las críticas que ha recibido durante los últimos días.

La nieta de María Teresa Campos ha podido visualizar todas las críticas y las cosas malas que han dicho de ella en los diferentes programa de Telecinco. Ha podido escuchar lo que opinaban Alexia Rivas, Isabel Rábago, Ana Rosa Quintana, Leticia Requejo, Alessandro Lequio, entre otros... Alejandra Rubio ha estallado contra muchos de ellos y ha comentado que a su hijo los va a educar con otros valores: "Me da vergüenza de ellos. Me parece una barbaridad, que me traten como si fuera g... Gracias a Dios mi hijo no me verá nunca haciendo comentarios así. Han sido crueles, en su conciencia queda".

Sandra Barneda le ha explicado que tiene que entender que es un personaje público y que las críticas hacia ella siempre van a existir. Alejandra Rubio ha estado de acuerdo, pero ha seguido señalando que sus compañeros han sido crueles: "Sé de lo que va este mundo y a lo que nos dedicamos, pero no todo vale. ¿Qué ejemplo estamos dando? Mucho feminismo y luego…".

La hija de Terelu Campos ha sonreído cuando ha oído a Alexia Rivas que ella lo ha tenido muy fácil en la vida. Alejandra Rubio ha sido contundente con ella y le ha enviado un pequeño 'dardo': "Y por cierto, Alexia Rivas, trabajo de lo mismo que tú, y mucho, por cierto... He terminado mi carrera, me habéis convertido en una persona que no soy". Tras esto, ha hablado sobre las críticas sobre Carlo Costanzia y los problemas que ha tenido con la justicia en el pasado: "¡Mi hijo va a tener un padrazo! La gente se olvida de que existe la reinserción". Por último, ha zanjado el tema explicando que ya está dejando de fumar menos por el embarazo.

Adiós a Así es la vida

Pero los días de la hija de Terelu Campos y del resto de presentadores, colaboradores y demás trabajadores de Así es la vida, están contados. Finalmente y después de varios meses con rumores, uno de los programas más característicos de Mediaset dirá adiós antes del comienzo de la temporada de verano. Las malas cifras y la sombra de Sálvame que planeaba sobre él ha acabado de hundir lo poco que le quedaba al magacín, que lanzaba su último aliento estos días buscando un repunte en los índices de audiencia.

No ha podido ser y Mediaset ha tomado la drástica decisión de cancelarlo. Se trata de 'Así es la vida' un programa que llegó a finales del verano del año pasado y se convertía en el primer sustituto de Sálvame para ocupar las tardes. El alto listón que había dejado su predecesor ha sido una losa que no se han podido quitar en todos estos meses. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, tuvo un repunte a principios de año, pero no pudo alcanzar las expectativas que tenían puestas en él.

Al igual que se ha confirmado la salida de este programa, también parece que está a punto de hacerse oficial la llegada de un nuevo formato. Jorge Javier Vázquez se pondrá a los mandos del nuevo espectáculo que ocupará las tardes y que tendrá una ambientación parecida al mítico 'Diario de Patricia'. A falta de confirmación de la cadena, el clásico presentador será el encargado de levantar las tardes de Telecinco.