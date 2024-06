Ana Rosa Quintana le cierra la puerta a Alejandra Rubio tras su adiós de Telecinco: "Tiene que relajarse, ya aprenderá"

Alejandra Rubio sigue acaparando titulares. Desde que se hiciera pública la noticia de que la influencer y su novio, Carlo Costanzia se convertirían en padres en diciembre, la hija de Terelu Campos se ha convertido en la comidilla de los platós de Telecinco.

Ahora, la joven ha vuelto a primera línea de mano de Ana Rosa, quien al ser preguntada sobre si contaría con la influencer como parte de su programa, ha sido tajante al negarle esta posibilidad.

Ana Rosa da el golpe definitivo

Ana Rosa Quintana ha celebrado este jueves el fin de temporada en su domicilio de Madrid con una fiesta a la que no han faltado los grandes rostros conocidos de su productora y de su equipo.

Además, para zanjar los rumores que ha habido en las últimas semanas, Ana Rosa ha asegurado que cuando se reincorpore en septiembre, volverá "por la tarde", algo que "he dicho por activa y pasiva, ni yo lo he propuesto, ni voy a jubilar, ni nada".

Por último, se le preguntaba por Alejandra Rubio, a quien no le importaría entrevistar porque "yo entrevistaría a todo el mundo que sea noticia, es una niña muy jovencita que está un poco sobrepasada" y aseguraba que "tiene que relajarse, ya lo aprenderá".

Siendo completamente sincera, la periodista ha dejado claro que "no" contará con ella la próxima temporada porque "ya estuvo con nosotros en 'Fiesta' y ahora nuestros perfiles son otros, más disruptivos".

Alejandra Rubio sobre la exclusiva

Alejandra Rubio ha desmentido los rumores sobre la cantidad de dinero que podría haber recibido por su exclusiva en la revista ‘¡Hola!’: "Nunca he vendido mi vida en exclusivas. Lo que he hecho es dar una noticia de un embarazo porque es algo que van a saber sí o sí. No lo he hecho por dinero". Además, ha querido enfatizar que tanto ella como su novio tienen suficiente trabajo y no necesitan vivir de las exclusivas.

Sobre las decisiones relacionadas con la privacidad y la difusión de la noticia, Alejandra explica: "Lo que queríamos era darlo de una forma bonita, ni siquiera por dinero. Es una noticia que no se puede ocultar y preferimos hacerlo así antes de que otros hablaran por nosotros". Con una sonrisa, confiesa que no tiene preferencias por el sexo del bebé, aunque Carlo prefiere que sea una niña ya que tiene muchos hermanos.

También ha hecho hincapié en su deseo de mantener su vida privada alejada del foco mediático: "He hecho esta exclusiva para que personas como Lequio no se sienten en un plató a dar su versión. No voy a vender mi vida en exclusivas, no lo necesito."

Con firmeza, la joven ha explicado que su estatus como figura pública no fue una elección propia. "Soy personaje público desde que nací sin querer, Sandra, yo no lo he elegido", afirmaó, destacando que nunca ha buscado vivir de las exclusivas mediáticas. Alejandra subraya que siempre ha intentado mantenerse respetuosa y evitar la polémica, a pesar de su juventud y su trabajo en televisión.

Es por ello que ha mostrado su indignación por los comentarios crueles y dañinos que ha recibido, señalando que estos no sólo la afectan a ella, sino también a su pareja, Carlo. "Es una barbaridad. Me da vergüenza por ellos porque, gracias a Dios, mi hijo no me verá nunca haciendo comentarios así", ha declarado, criticando la falta de comprensión y empatía de quienes la juzgan sin conocer su realidad.

En relación a las críticas dirigidas a su pareja, Alejandra ha sido clara y contundente. "Por supuesto que me molesta, porque Carlo es mucho más que eso", refiriéndose a los antecedentes penales del actor. Es por ello que ha insistido en que su pareja ha explicado su situación y que la reinserción es un proceso válido y necesario. "No quiero pertenecer a ese grupo de personas que hacen esto por morbo", añade.