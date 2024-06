Canales Rivera sobre Finito de Córdoba y Ana Herminia: "Es admirable como está"

El torero José Antonio Canales Rivera ha hablado sobre la polémica que ha surgido sobre una posible relación de su amigo Finito de Córdoba con Ana Herminia, la novia de Ángel Cristo. El sobrino de Paquirri, que asegura que está al margen de la prensa del corazón y que no conoce de nada a la venezolana, rompe una lanza a favor de su amigo: "No tengo ni idea. Lo único que te puedo decir es que es intimísimo amigo mío y es admirable que a estas alturas de su carrera siga como está y poco más, lo demás me interesa poco. Te prometo que no sé nada, que no tengo ni idea. Y además, si lo supiera, ni preguntaría ni os contaría" añade, en declaraciones recogidas por Europa Press.

La confesión de Arantxa del Sol sobre su colleja a Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes' por ir contando a sus compañeros que su novia Ana Herminia había tenido una relación con Finito de Córdoba -Juan Serrano, marido de la modelo- ha tenido graves consecuencias para ella. Aunque la organización del reality decidió no sancionarla por su actitud después de que el hijo de Bárbara Rey asegurase que no se había sentido agredido y que no quería que se castigase a la presentadora, Mediaset tomaba cartas en el asunto y a través de un comunicado anunciaba que Arantxa no volvería al plató de 'Supervivientes'.

La modelo y el torero afrontan la polémica unidos, demostrando que los rumores de idilio entre Finito y Ana Herminia, no les han afectado en absoluto.

Canales Rivera, por otra parte, también ha revelado qué relación mantiene con sus primos Francisco, Cayetano y Kiko Rivera: "Pues nosotros siempre estamos igual, o sea que tenemos una relación amor-odio maravillosa. Nosotros nos llevamos bien, o sea, ten en cuenta que cada uno de nosotros tenemos una vida, una familia, unos hijos, unas responsabilidades. Y cuando coincidimos, pues me encanta estar con ellos, nos ponemos a contar chuflas y nos reímos y nos metemos el uno con el otro como si antes de ayer hubiésemos estado juntos. Con los tres, la verdad es que es así. Y en todas las familias pasan cosas y en todas las familias el tiempo pasa y en todas las familias la sangre tira" confiesa.

En cuanto a Isabel Pantoja, reconoce que el tema "se me hace cuesta arriba". "Es una artista incomparable. Yo hasta ahí te puedo contar, lo demás es que no me interesa en absoluto. Ni yo conozco a esta señora en absoluto, ni he coincidido con esta señora en mi vida, ni a mí personalmente me ha hecho absolutamente nada. Es que me es totalmente indiferente" ha sentenciado.