Alejandra Rubio estalla tras la polémica de Carlo Costaniza con Jeimy Báez: "Que cada uno se haga responsable"

El pasado viernes vivimos un momento histórico en Telecinco. Terelu Campos se sentaba en '¡De viernes!' junto a Carlo Costanzia y hablaban de cómo están viviendo este momento tan dulce en el que Alejandra Rubio espera su primer hijo con el modelo.

"Creo que esto en vez de ser criticado, debería ser un poco más aplaudido. Cuanto menos el coraje de una mujer que decide tirar para adelante con una criatura, teniendo muchas cosas en contra. Dice mucho de la mujer que es y de la gran madre que va a ser" declaró el hijo de Mar Flores.

El primer encuentro entre Terelu y Carlo ha dado mucho que hablar, pero lo cierto es que todavía no conocíamos qué le pareció la entrevista a Alejandra. Este fin de semana hemos podido hablar con ella y nos confesó que "sí, lo vi", pero "no te voy a decir nada porque ya sabes que me toca por trabajo contestar lo que tengo que contestar".

Eso sí, dejó claro que le gustó la intervención de su pareja y de su madre en televisión: "Por supuesto" y, sin embargo, evitó hacer declaraciones cuando escuchó el nombre de Jeimy Báez: "Me dan igual. Os lo he dicho siempre, son cosas que no tienen nada que ver conmigo. Yo, lo que sea mío, bienvenido sea lo que no, que cada uno se haga responsable de sus cosas, ¿vale?".

La exnovia de Costanzia Jeimy recibió varios dardos en la entrevista al modelo: "No voy a opinar de gente que busca fama para que le den más fama. ¿Es entendible que venga a un plató a contar toda nuestra historia cuando yo no la he contado? Sí, es entendible para que se compre el Audi que se ha comprado. Me alegro por ella. A ver si me devuelve los relojes en algún momento".

La reacción de su ex no se hacía esperar y contestaba tajante a través de una historia de Instagram: "Pon la denuncia de los relojes cuando quieras, querido. Y deja de ponerte mis gorras que con tanta exclusiva puedes permitirte una Amiri o una Icon tranquilamente. Vendes humo, papa".