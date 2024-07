Últimas declaraciones de María José Suárez sobre Escassi: "No quiero saber nada"

Cansado de especulaciones sobre los motivos de su polémica ruptura con María José Suárez, y tras varios días rumoreándose que podría estar iniciando una relación con Hiba Abouk, Álvaro Muñoz Escassi ha dado un paso al frente y ha roto su silencio en 'TardeAR'. El jinete entraba en directo en el programa y, además de negar que tenga algo más que una amistad con la actriz, entonaba el mea culpa y reconocía sus 'deslealtades' a la modelo.

Eso sí, dejando claro que para él no se trata de una infidelidad porque cuando mantuvo "relaciones sexuales con otras personas" a su entender no estaba con María José: "Yo me vine a Madrid a vivir y estabamos más alejados, esas idas y venidas hemos hecho nuestra vida por nuestro lado, luego hemos vuelto y lo que ella llama infidelidad, son situaciones que han surgido cuando hemos estado distanciados mucho tiempo".

Unas declaraciones que la que fuera Miss España 1996 veía en directo y a las que reaccionaba indignada: "Hemos estado tres años juntos y hoy me he enterado de que lo habíamos dejado en alguna ocasión" ha asegurado en un mensaje al director de la revista 'Lecturas', Luis Pliego, al que también ha revelado que durante su relación con Álvaro ella no ha estado con otras personas.

Más tranquila, María José ha reaparecido este miércoles en compañía de su hijo Elías en la estación del AVE de Sevilla y, poniendo al mal tiempo buena cara, ha dado carpetazo a su historia de amor con el jinete, desmarcándose de sus declaraciones admitiendo sus deslealtades al dejar claro que "no quiero saber nada" de este tema.

"Estoy bien, bien, cada día mejor" ha confesado, insistiendo en que prefiere no pronunciarse sobre las palabras de Álvaro sobre las relaciones que mantuvo con otras personas durante su crisis: "¡Ay! No quiero saber nada de eso!" ha exclamado. Y con risas, un asentimiento de cabeza y un "Ay, ay dios mío", ha confirmado que parece que han vivido la historia y su relación de maneras muy diferentes.

Sin embargo, ha dejado claro que no está más dolida tras escuchar al jinete hablar de infidelidades. "No, no, no, al revés" ha sentenciado, dejando claro que a partir de ahora lo único en lo que piensa es en "seguir adelante, por supuesto", recoge Europa Press.