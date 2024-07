Último aviso de Joaquín Prat a Alessandro Lequio por sus comentarios sobre Terelu: "Ni una más a partir de ahora"

Alessandro Lequio ha vuelto a tener un comentario desafortunado por el que Joaquín Prat le ha recriminado. La semana pasada el presentador volvió a cortar al colaborador de 'Así es la vida' por unas palabras que no gustaron mucho. Pero parece que el exmarido de Ana Obregón no ha aprendido, ya que ha vuelto meter la pata en sus declaraciones, siendo recriminado una vez más.

"Siempre se ha dicho que los niños vienen con un pan bajo el brazo, pero este a la abuela le va a traer toda una panadería", expresaba de forma irónica Alessandro sobre el asunto del embarazo de Terelu Campos. El colaborador también quiso señalar que en las declaraciones de Carlo y de Terelu había algo que no cuadraba. "El otro día Terelu dijo que solo había visto a Carlo un par de veces y delante de gente, pero Carlo dijo todo lo contrario el viernes y con ella delante, que seguía hinchada de felicidad".

Un comentario que hizo gracia, no por su significado, sino porque había confundido una palabra por otra. "Henchida", le corrigió Joaquín Prat. "Bueno, hinchada también, estaba hinchada también", fue la desafortunada respuesta de Alessandro Lequio. "Henchida", volvió a repetir el presentador, un poco cansado de los juegos de su colaborador.

Lejos de recapacitar y resolver su error gramatical, Alessandro Lequio se lanzó con otro gran comentario de su repertorio un poco casposo para 2024. "Yo la he visto un poco hinchada". Lejos de hacerle gracia, Prat sentenció ya por completo a su colaborador. "No, por favor, ya, por favor, es que no te benefician esos comentarios", dijo de forma rotunda el presentador, un poco cansado del humor del italiano.

"El otro día te pasé un comentario de ese calibre y ya no, por favor", volvió a reiterar Prat, dejando claro que no iba a dejar pasar un comentario más de ese estilo. "Henchida, vale henchida, pero henchida e hinchada pueden ser sinónimos", rectificó Lequio, que veía como la cosa iba en serio y no quería poner su puesto en riesgo.

Ante el forzado silencio de su colaborador, Joaquín Prat ha querido cerrar el tema con una reflexión personal. "No, henchida. Ella está feliz, pero está feliz por su hija. Y está al lado con un señor en plató al que solo ha visto a dos veces y que ha dejado embarazada a su hija al mes y medio de relación. ¿Y qué hace Terelu? Pues capear como puede".