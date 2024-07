La infidelidad de Escassi con una mujer trans desata una tormenta de reacciones

Hace poco más de una semana, María José Suárez anunciaba públicamente su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, revelando que su separación no había sido en buenos términos, aunque evitó entrar en detalles. Poco después, surgieron rumores sobre una posible relación del jinete con Hiba Abouk, ya que ambos fueron vistos en actitud cercana durante la comunión de la nieta de 'El Turronero'. Finalmente, se conoció que la separación se debió a que el exconcursante de 'Mira quién salta' había tenido un encuentro sexual con una mujer trans, quien le contó todo a Suárez a través de un correo electrónico.

Entrevista en “De Viernes”

Con el objetivo de aclarar la situación y ofrecer su versión, Escassi apareció en el programa '¡De viernes!'. En su conversación con los presentadores Santi Acosta y Beatriz Archidona, aseguró que nunca había sido infiel a María José, ya que tenían "una relación abierta".

Según él, cuando tuvo el "encuentro sexual consensuado, que no servicio" con una mujer trans colombiana residente en Valladolid, no estaba seguro de si seguía saliendo con Suárez, ya que ella lo había dejado en varias ocasiones y ya no vivían juntos.

Escassi afirmó que Suárez sabía que él había mantenido relaciones con mujeres trans y que no debería haberse molestado por el encuentro en cuestión, porque eran una pareja abierta. Sin embargo, comprendía su disgusto, ya que "no es agradable saber que tu novio ha estado con otra mujer y las prácticas sexuales que han hecho". La situación se complicó aún más porque esta mujer intentó "extorsionarlo" pidiéndole 1.500 euros para no revelar lo ocurrido en televisión. Estas declaraciones han enfurecido a María José Suárez, quien respondió a través de Instagram.

La contestación de María José

Recibiendo una oleada de mensajes de apoyo tras la entrevista de su ex, la modelo andaluza aseguró que contaría su versión de los hechos, negando rotundamente que tuvieran una relación abierta. Insinuó que el encuentro sexual con la mujer de Valladolid fue una infidelidad y, por tanto, la causa de su ruptura: "Hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje".

Este no fue el único comentario de Suárez. Ante el mensaje de una seguidora que calificaba como "deplorable" que Escassi justificara una gran mentira usando argumentos sobre igualdad de género y libertad sexual, Suárez respondió con un contundente "Amén". La seguidora hacía referencia al alegato de Escassi en '¡De viernes!', donde defendió que era una persona muy curiosa en el terreno sexual, que había experimentado con hombres y mujeres, y que no veía necesario etiquetar a las mujeres trans, ya que "son mujeres porque así lo han decidido".

La reacción de Raquel Rodríguez

Pero, ¿cómo está María José tras la exclusiva del jinete? Alejada de los focos y refugiada en su entorno más cercano, ha sido su íntima amiga Raquel Rodríguez la que ha dado la última hora sobre el estado anímico de la modelo: "Bueno, está disgustada y dolida" ha revelado. "No me quiero meter ahí pero creo que él lo podría haber hecho mejor" ha reconocido, dejando claro que "no había ninguna relación abierta. No la había".

Negando que la sevillana filtrase los mensajes de la examante transexual de Escassi a raíz de su tonteo con Hiba Abouk en la Comunión de la nieta de 'El Turronero', -"ya venía... lo de Hiba fue luego" ha asegurado- la cordobesa confiesa que "me pongo en la posición de María José y no me gustaría. Son tres años de relación y la vida pasa muy rápido para perder tres años… Es duro".

Y aunque la diseñadora "es más que una amiga, es mi hermana", Raquel afirma que no se ha puesto en contacto con Álvaro porque "no me quiero meter y ya me he metido mucho". "No le he dado ningún consejo porque cada uno lo vive como puede y ya. Pero María José no era conocedora de que su relación era abierta y yo tampoco" ha sentenciado.

Las palabras de Raquel Bernal, ex mujer de Escassi.

La última en reaccionar, ha sido su exmujer Raquel Bernal, la única de sus exparejas con la que ha pasado por el altar. Se conocieron en el verano de 2016 y, tras varios meses de intensa relación, se daban el 'sí quiero' el 28 de diciembre del mismo año. Apenas cinco meses después, rompían su matrimonio y, desde entonces, apenas hemos sabido nada de la millonaria venezolana.

A caballo entre Madrid y República Dominicana, donde tiene varios negocios, Raquel ha reaparecido en el concierto de Luis Miguel en el estadio Santiago Bernabéu y, sin ocultar su sorpresa puesto que no tenía ni idea de que Escassi había concedido una entrevista, ha reaccionado a sus comentadísimas declaraciones sobre sus gustos sexuales.

"¡Ah! No, no" ha exclamado con estupor cuando le hemos preguntado si sabía que a su exmarido le gustaba mantener relaciones con mujeres trans, reconociendo que desconoce si, al igual que con María José Suárez, con ella también tuvo una relación liberal: "De verdad que no sé nada, mi vida".

Sin embargo, asegura que su relación con Escassi es muy buena y que es "súper amiga" tanto del jinete como de la modelo. "También María José, son mis amigos los dos" apunta, revelando que aunque no ha hablado con ninguno de los dos y no sabe nada sobre su ruptura, "le deseo lo mejor para los dos claro que sí, y lamento mucho su ruptura".

"No sé nada, no he visto nada, no sé" se ha desmarcado, rompiendo una lanza a favor de su exmarido al dejar claro que ella no salió 'escaldada' de su matrimonio. "No, para nada" ha sentenciado.

Vicky Martín Berrocal

Quien se ha desmarcado de la confesión del jinete ha sido su expareja Vicky Martín Berrocal. Una exclusiva sobre la que Vicky, con la que el jinete tuvo un romance en 2002 -de hecho, ahí fue cuando él saltó a la fama- ha evitado pronunciarse, dejando en el aire si le ha sorprendido lo que ha contado sobre su relación con María José Suárez, según publica Europa Press.