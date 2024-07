El enfado de Anabel Pantoja al ser preguntada sobre el estado de salud de su tía: "Es bastante delicado"

Gran preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja entre sus seguidores y la prensa. Ante los rumores, su sobrina Anabel Pantoja ha desmentido y aclarado la situación, mostrando su descontento con la forma en que se está manejando la información, según recoge Europa Press.

Muy enfadada, Anabel ha sido tajante al hablar de la salud de su tía: "Creo que es bastante delicado, ¿no? Digo, no sé. Cada persona tendrá que hablar de lo que le pase a cada persona, no yo, ni sus hijos, ni los presentadores, ni los colaboradores. ¿No? Creo. Está todo dentro de lo que cabe bien, si no, no estaría aquí comprando en el supermercado. Por favor, con las alarmas".

La influencer ha asegurado que solo Isabel Pantoja puede hablar de sus problemas médicos: "Mi vida, es que es algo tan, tan, tan íntimo, o sea, no grave. La salud de una persona es íntima, no es mía. ¿De mi embarazo quién te habla? Yo. ¿No? Pues ya está. Es que yo no te puedo responder eso, no te puedo decir que yo estoy tranquila, dentro de las cosas, que una persona tenga que hacerse sus pruebas y sus cosas, pero es que, por favor, ya, coño, es que es muy fuerte, ya la que se está formando y lo que se está hablando, que la que tiene que hablar es ella".

Anabel también ha desvelado el motivo por el que su tía ha cancelado algunos de sus conciertos, intentando calmar los rumores sobre su supuesto delicado estado de salud: "Porque tendrá que tener sus cosas médicas. ¿Habéis visto un helicóptero en Cantora recogiéndola o algo, una ambulancia? No, no, pues ya está, por favor. De verdad, que es que yo no estoy tampoco bien en mi estado que me preguntéis de esta manera así. Es que me asustáis también".

"Tengo muchos altibajos"

La sobrina de la cantante también ha revelado que ha podido hablar con su tía: "Estoy tranquila. Que he hablado con ella, que no está en la UCI, por favor, ya". Visiblemente molesta, Anabel ha repetido en varias ocasiones lo mucho que le abruman estas preguntas en su estado de embarazo: "De verdad, por favor. Por favor, pero ya. Y lo único que... Es que estoy nerviosa porque estoy en mi estado. Nerviosa. Entendedme. Tengo muchos altibajos y ahora bajo al supermercado a comprarme algo de comer. Y de verdad, yo lo entiendo y por eso me paro. Pero lo único que quiero que, no a esto, a vuestros jefes y a los que trabajan en la tele, de colaboradores, compañeros, excompañeros míos, que tengan mucho cuidado al hablar de una salud y de un tratamiento y de una visita médica".

La sobrina de la tonadillera ha insistido en que la artista no tiene por qué dar explicaciones de las cancelaciones de sus conciertos: "Si le da la gana, no está en la obligación. A los fans se les explica, se les pone un comunicado, quien quiera comprar lo que lo compre y quien no, no. Es que ahora en España tenemos que exigir lo que haga una persona, ¿pero estamos locos? Es como una, se separa. ¿Por qué te has separado? Porque me ha dado la gana, ¿también lo tengo que contar? En fin, es que perdonarme".

Finalmente, Anabel ha mantenido que los personajes públicos no tienen por qué hablar de su vida privada: "Hay muchos artistas, muchos personajes que van al médico y nada se filtra, y nada se dice. Pues mira, este hombre estaba pachucho, pues mira, esta mujer ha tenido que ir a unas revisiones y el día que tengan que decir, tengo un resfriado, tengo una gripe, me he partido un brazo, me duele el estómago. Cuando se tenga que decir algo de eso, ella lo dirá si le da la gana".