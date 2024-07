Kiko Hernández arremete contra Antonio David Flores: "A ver si haces tus directos de YouTube desde la cárcel"

El programa 'Ni que fuéramos…' de este martes, 9 de julio, tenía como tema principal el análisis de la primera entrevista de Olga Moreno tras su salida de Supervivientes All Stars, sin embargo el tema derivó hasta terminar poniendo el foco directamente sobre Chayo Mohedano. Kiko Hernández no tardó en lanzar una severa advertencia a Mohedano: o dejaba de llamarle maltratador o se verían en los tribunales.

Hernández contra Chayo Mohedano

La controversia comenzó cuando Belén Esteban mencionó su esperanza de que la participación de Olga fuera similar a la de Rosa Benito. Sin embargo, la conversación cambió rápidamente cuando Esteban recordó un incidente en el último concierto de Isabel Pantoja, donde tanto Rosa Benito como su hija la ignoraron. Este recuerdo provocó una enérgica respuesta de Kiko Hernández hacia Chayo Mohedano, exigiendo que dejara de hacer graves acusaciones contra él o tomaría medidas legales.

"Te voy a decir una cosa, como se te ocurra decir otra vez que soy un maltratador y que te he maltratado, escúchame bien, como me vuelvas a decir en redes sociales o dónde sea que soy un maltratador, porque yo no tengo ninguna denuncia ni ninguna condena, te llevo directamente a los juzgados", declaró Hernández mirando fijamente a la cámara. No se detuvo ahí y agregó: "Tu madre me reía las gracias cada vez que decía algo de ti en Sálvame, y nos íbamos al bar y bromeaba con que te había dado de palos, pero que habríamos hecho un 20% de audiencia. ¡Haberme denunciado!".

Kiko continuó su vehemente intervención diciendo: "¡Hasta aquí la tontería! Sé que tienes tres hijos y te tienes que ganar la vida como puedas, pero tú tienes hijos y yo también; tú tienes madre y yo también. Se acabó ya el tema del maltratador. ¡Eso se lo llamas tú a otros, a mí, no!".

Cabe recordar que Chayo Mohedano ha mantenido una prolongada disputa con el desaparecido programa de tarde de Telecinco, Sálvame, debido a los numerosos comentarios en tono burlesco y mordaz sobre ella. Ha presentado demandas contra los responsables del programa y ha utilizado las redes sociales para expresar su descontento en repetidas ocasiones. Ahora, Kiko Hernández ha decidido tomar una postura firme y amenazar con acciones legales si Chayo no detiene sus acusaciones. ¿Responderá la cantante a este ultimátum?

Otro zasca para Antonio David Flores

Pero parece que no sólo Chayo ha sido diana de la ira de Kiko Hernández hoy, el presentador, en su polémica línea, ha atacado también a Olga Moreno, la cual se encuentra inmersa en la causa abierta a su ex Antonio David Flores por alzamiento de bienes, querella que en su momento presentó su ex mujer Rocío Carrasco.

Mientras se comentaba el tema, el presentador ha mirado fijamente a la cámara para decir: “Olga y el Ser (refiriéndose a Antonio David Flores) se enfrentan a 9 años de cárcel por el juicio por alzamientos de bienes. A ver si haces tus directos de Youtube desde la cárcel”.

Antonio David Flores ha mantenido una cruzada constante contra los ex colaboradores de Sálvame y esta mala redacción aún se hace latente en televisión.