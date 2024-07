El duro comentario que Amador Mohedano se atreve a hacer sobre Carlo Costanzia y Alejandra Rubio: "No llegan"

Alejandra Rubio se ha convertido en la protagonista inesperada de la crónica rosa. Tras cerca de 5 meses de relación con su novio Carlo Costanzia, la pareja daba la sorpresa anunciando su embarazo. Las reacciones a esta inesperada noticia no se han hecho esperar y una de las que más expectación despertaba, la de la madre de la influencer ya ha salido a la luz.

Según las declaraciones que la pareja hacía a la revista Hola para anunciar la feliz noticia, Terelu Campos se habría sorprendido al enterarse de este bombazo pero, acto seguido, habría mostrado su apoyo a la pareja.

Un embarazo que ha agitado el mundo del corazón y que se espera que sea tan polémico como los inicios de la relación entre el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos, embarazada de 3 meses.

La noticia no solo habría servido para agitar el mundo rosa, también ha acabado engrosando la cuenta corriente de la pareja al salir a la luz la escandalosa cifra que habrían cobrado por la exclusiva.

Sobre el sorpendente embarazo y sobre el noviazgo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio se han alzado multitud de voces críticas queno han dudado en cuestionar la decisión de la pareja por el poco tiempo que llevan juntos y por las circunstancias en las que empezaron su relación.

Ahora ha sido Amador Mohedano el que se ha lanzado a hablar de la influencer, su embarazo, la relación su novio y hasta de Terelu Campos y Carmen Borrego.

Duras críticas

“Amador para lo que has quedado”, es lo primero que ha dicho Carmen Borrego cuando Sandra Barneda le ha confesado que la persona que la había calificado de “campo sin labrar”, era el hermano pequeño de Rocío Jurado.

Y es que Amador Mohedano no iba a ser el único que se quedara sin opinar el huracán Campos y también ha tenido algo que decir. El ex de Rosa Benito, ha comenzado por Terelu “es como le va. Delante de ti es siempre muy halagüeña. Terelu es muy falsa, tío. Ella cuando está con las cámaras delante es la más simpática, la que más sabe, la más cordial, la más no sé cuánto, la más educada… Todo eso muy bien, ya he terminado su cometido, se mete en el coche de producción y le cambia la cara. En televisión es cuando está simpática ella”.

Respecto al embarazo de Alejandra Rubio, Amador tiene claro que Terelu se lo habrá tomado muy mal y que no le tuvo que sentar nada bien que su hija embarazada en el primer mes de relación “El chaval, los problemas que tiene el chaval este, ella que está y no está. Tiene la escuela de su madre, la escuela de su madre y de la tía. Todo eso me parece una vergüenza muy grande, en general. Muy hipócrita. Una falsedad muy grande. Todo. No puedo decir otra palabra”.

Pero Amador Mohedano no se quedaba ahí, se atrevía a darle consejos a los futuros padres e incluso, predecirles el futuro “Un niño, una barriga eso es una responsabilidad que te cambia la vida total. A septiembre no llega. La pareja no llega a septiembre, no llega, no llega, no llega…”.

Carmen escuchaba atónita el discurso del que fuera representante de artistas y eso que todavía no había escuchado su gran frase del día “Hay tres Campos sin labrar, hay tres Campos sin labrar”.

La colaboradora de ‘Así es la vida’ se ponía seria, se quitaba las gafas y procedía a responder a las criticas de Mohedano “yo espero Amador que el campo sin labrar no sea el campo en el que tú vas a hacer caca, que seria lo que nos faltaba… Amador de verdad, tienes mucho que callar, yo no hablo de tu familia y no sé qué haces tú hablando de la mía. Creo que se tiene que calmar”.