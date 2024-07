Ahora sí: ya se conoce el sexo del bebé de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja está en su mejor momento. La sobrina de Isabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, con el que sale desde hace un año, están de enhorabuena tras anunciarse su futura paternidad. La influcencer y el fisioterapeuta avanzan así en su relación y dan el paso definitivo a pesar de los últimos rumores que, apuntaban a una posible infidelidad del joven hacia la sobrinísima. A pesar de los rumores, la pareja permanece ajena a los comentarios y prefiere centrarse en su nueva etapa familiar. Desde hace semanas, el sexo del bebé que espera es toda una intriga.

Sin embargo, por fin llegó el gran día de Anabel Pantoja. Semanas después de anunciar su embarazo con David Rodríguez, con quien mantiene una discreta relación desde hace un año, la influencer ha querido celebrar la revelación del sexo de su bebé por todo lo alto.

Coincidiendo con su 38 cumpleaños, que será el próximo lunes, la joven ha alquilado una finca para poder pasar este gran día junto a todos sus amigos y su familia. Entre los invitados no ha podido faltar su madre Merchi, quien no podía ocultar su cara de felicidad al llegar, aunque no ha querido desvelar qué otros familiares asistirían al evento.

La lista de invitados

Entre otros rostros conocidos presentes allí, hemos podido hablar con Amor Romeira, a quien sin querer se le ha escapado el posible sexo del bebé. Por otro lado, su amiga Tania Medina, excompañera de 'Supervivientes', también ha querido estar presente. Además, ha llegado Hugo Paz, quien ha confesado que todavía no ha podido hablar con su amiga, pero tiene muchas ganas de verla.

Y por supuesto, no podía faltar Belén Esteban, quien ha llegado a Sevilla con muchas ganas de ver a su amiga y de saber el género del bebé, aunque sin duda preferiría que fuese niña. Por otro lado, ha confesado que su encuentro con Pinocho en plató fue mejor de lo esperado y que no tiene nada malo que decir sobre el supuesto hermano de Anabel.

También ha asistido Susana Bicho, la influencer y muy amiga de Anabel. Esta misma que ha publicado un vídeo en su Instagram en el que se ve a Anabel junto a David y detrás, un cartel: ¿sevillana o cordobés? Justo después sujetan unos globos que despliegan un cartel y, finalmente, pone el sexo: sevillana. Posteriormente, ambos se funden en un sentido abrazo.