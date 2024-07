Última hora del estado de salud de Isabel Pantoja tras su comunicado

A pesar de que son pocas las ocasiones en las que Anabel Pantoja habla con los medios de comunicación, la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado de lo más simpática y sonriente con el equipo de Europa Press a la hora de hablar de su ‘gender reveal’.

Embarazada de cinco meses, la influencer ha confesado que este sábado 13 de julio será el gran día en el que se entere junto a sus amigos del sexo del bebé que espera con David Rodríguez. Una fiesta muy especial a la que ha revelado que no podrán asistir ni su primo Kiko Rivera, por motivos laborales, ni su prima Isa Pantoja, ya que está de viaje.

En estas declaraciones exclusivas, la sobrina de la tonadillera también ha asegurado que Isabel se encuentra en buen estado: "Está bien, bien". Respecto a los conciertos programados de Isabel Pantoja para agosto, Anabel afirmó no tener información precisa: "No sé, no te puedo decir, no me puedo adelantar. Eso te lo puede contestar el empresario, vale".

Con estas palabras, Anabel Pantoja no sólo tranquiliza sobre el estado de Isabel Pantoja, sino que también aclara que la relación con sus primos sigue siendo buena a pesar de que no puedan asistir a su ‘gender reveal party’.