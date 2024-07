Preocupación por el estado de salud de Cristina Pedroche tras acudir al hospital: "Me duele el pecho"

Los seguidores de Cristina Pedroche están preocupados por su estado de salud tras haber acudido al hospital.

Y es que, tal y como publicó en sus redes sociales, la presentadora tuvo que ir al hospital “a una cosa para mí (nada grave)”. Sin embargo, no se pudo llevar a su niña al hospital, algo por lo que “me duele el pecho”.

La pequeña de Cristina Pedroche acaba de cumplir un año. La presentadora no se puede creer “lo rápido que pasa el tiempo”.

Lejos de la imagen fuerte y segura de sí misma desde que saltó a la fama hace 14 años como reportera del programa 'Sé lo que hicistéis', la comunicadora desnuda su corazón y confiesa lo complicado que ha sido el proceso de asumir que una personita depende completamente de ella.

"Empezó como una terapia narrativa para mí, he sido valiente de publicar este libro, creo que puedo ayudar. No es un libro de autoayuda ni pretendo dar lecciones a nadie de lo que tiene que hacer, pero hay cosas que antes no hacía y a mí me funcionan, que han hecho que cambie, que sea más paciente, que sea más tranquila, que viva más feliz. El libro es como mi segundo hijo" ha confesado emocionada durante su presentación en la capital tras semanas en las que su testimonio ha liderado la preventa en diferentes plataforma.

Como reconoce, "estoy todo el rato llorando. Yo veo a mi hija, y yo amo a mi hija. Es lo mejor que me ha pasado nunca. Es preciosa, está sana, tengo una familia increíble, pero... estoy todo el rato llorando, todo el rato. Y no lo entiendo porque no hay un motivo aparente, entonces como si fuese un diario escribí a modo de diario y escribiendo escribiendo mientras la niña dormía" fue cuando surgió la idea de publicar su experiencia, como ha relatado.

"Una cosa es querer ser madre y otra cosa es pensarte que estás preparada para serlo. Es que yo sabía que quería ser madre, pero no es lo mismo pensarlo y proyectar cómo quieres ser, que luego tenerlo y llegar a tu casa con el bebé en brazos y decir, bueno, y ahora a ver, ¿dónde lo dejo? ¿O no lo dejo? Y claro, si la niña aquí está todo el rato pegada a mí y yo quiero estar todo el rato pegada a ella, pues no me ducho. Pues ya veremos cómo... Y ahora estoy descubriendo ahora qué madre soy, porque la madre que yo pensaba que iba a ser, pues no es" confiesa emocionada.