Ángel Cristo Jr confirma la ruptura tras salir de Supervivientes: "Atiborrarse a pastillas en su habitación"

Demostrando que no piensa dar ni un paso atrás en su guerra contra Bárbara Rey y Sofía Cristo, Ángel Cristo Jr. romió su silencio nada más salir de Supervivientes. Demoledor, el hijo del domador no solo ha atacado duramente a su madre acusándola de "atiborrarse a pastillas en su habitación" para no afrontar la realidad, sino que la ha tachado de "mártir" y de visitar a su padre cuando ya estaba muy enfermo porque sabía que había prensa.

Durísimas declaraciones que no se han quedado ahí, ya que si en un primer momento Ángel dejó a Sofía al margen de su enfrentamiento familiar, en esta ocasión ha ido 'a degüello' a por ella. Y asegurando que nunca cuidó de su progenitor y que solo iba al circo porque había "dinero y drogas", ha comentado que trabajar como Dj en la noche no es lo más conveniente para ella por si recae en sus adicciones.

Además, afirmando sin dudar un segundo que su relación está completamente rota, ha comentado que su hermana no aprovechó los colegios caros que le pagó su madre con el dinero del rey Emérito, y ha sentenciado que si hay alguien violento y agresivo es ella y no él, recordando su expulsión disciplinaria de 'Secret Story'.

Crueles ataques ante los que Sofía guarda silencio, y tras los que Bárbara no ha dudado en sacar la cara por su hija. "Eres mi vida, te quiero hija mía. Eres la luz de mi vida y de la de muchas personas, nunca, nunca, nunca, olvides lo fuerte que eres, lo buena persona que eres y la falta que hace en este mundo personas como Tú. Te adoro" escribía en sus redes sociales junto a un carrusel de imágenes de ambas juntas sonriendo a lo largo de los años a modo de respuesta a la entrevista de Ángel.

Muy entera a pesar de lo durísimo que ha sido el último golpe asestado por su hijo, la vedette ha reaparecido en compañía de una buena amiga con la que salió a cenar por Málaga para "despejarme un poquito". Y aunque ha evitado pronunciarse sobre los ataques de Ángel "porque no tengo nada que decir", no ha dudado en salir una vez más en defensa de Sofía: "Por supuesto a apoyar a mi hija siempre porque es un ser extraordinario, es una persona maravillosa y lo está pasando muy mal y está sufriendo mucho y yo estoy ahí para lo que ella necesite" ha asegurado, confirmando así que no están siendo momentos fáciles para la Dj. "Es una maravillosa persona y todo el mundo que la conoce la adora y la quiere" ha añadido emocionada, insistiendo en que no tiene "nada que decir" sobre la entrevista de su hijo.

"No voy a hablar más del tema, de verdad, gracias, hay cosas que no voy a hablar pero estoy bien, vamos tirando. Me has visto entreando y saliendo de la clínica, vamos tirando, pero siempre hay una luz" ha zanjado.