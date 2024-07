Bosco revela la verdadera razón de su ruptura con Adara en Supervivientes: "Mi mayor error fue..."

En el reciente episodio de 'Supervivientes All Stars', Bosco Martínez Bordiú tuvo una conversación con sus compañeros de edición, en la que por primera vez deja ver las causas de su ruptura con Adara Molineros. Aunque algunos esperaban un resurgimiento del amor entre el sobrino de Pocholo y la ex gran hermana, la realidad resultó ser distinta. El sobrinísimo de Pocholo que llegó a declarar que estaría enamorado de ella "hasta el día que me muera", se abrió sobre su pasada relación, dejando ver que esta le había marcado profundamente. Sin embargo, Adara se encuentra feliz en su relación con su nuevo chico, Álex Ghita, y tuvo que escuchar desde plató como su ex seguía hablando de ella con cariño y nostalgia.

Adara no quiere mirar atrás

Al comenzar el programa, Jorge Javier Vázquez ponía sobreaviso a Adara Molinero en plató, adelantándole que Bosco había vuelto a acordarse de ella en Honduras, dando más detalles de su relación y explicando los motivos que habían propiciado la ruptura. Ella, por respeto a su pareja actual, confesó que no quería hablar del tema, pero el momento llegó y tuvo que aguantar estoicamente las imágenes de su ex pareja abriéndose con sus compañeros sobre la relación que tuvieron y que despertó las pasiones de muchos de sus fans.

Durante una conversación con Marta Peñate, Lola y Alejandro Nieto, Bosco rememoró los inicios y el final de su relación con Adara. Relató con detalle: "Me dormí a su lado y fue la mejor noche que dormí, hasta que estábamos, cuando ya acabó todo, con Jonan en el hotel, y nos dijo que cuando íbamos a darnos un beso, y de ahí para adelante. Estuvimos todo el verano (de 2023)". Esta versión coincide con la narrada anteriormente por Jonan Wiergo, aunque la sorpresa para todos fue conocer los detalles de su ruptura.

El motivo real tras la separación de Adara y Bosco

Lola, intrigada, le preguntó a Bosco: "¿Y por qué lo dejasteis?". Bosco, siempre mostrando su profundo enamoramiento, explicó que la separación fue un golpe duro para muchos de sus fans: "Siempre he dicho que mi mayor error con Adara ha sido nacer tarde. Si hubiésemos sido de la misma edad y yo hubiese estado en la misma época, estoy seguro de que a día de hoy estaríamos juntos". Bosco reflexionó sobre la diferencia de edad y momentos vitales, mencionando que Adara tiene 31 años y él 26, y cómo esto influyó en sus búsquedas y deseos de vida diferentes.

Desde el plató, Adara escuchaba las palabras de Bosco. Aunque visiblemente incómoda al tener que hablar de una relación pasada, quiso aclarar: "Ya es algo pasado para mí. Es su experiencia, lo que él piensa, pero yo ahora mismo estoy con mi pareja. Me siento muy afortunada por haber encontrado a una persona así, estamos a la par, en el mismo momento vital. Los dos tenemos niños, queremos construir una familia y estoy feliz".