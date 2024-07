Cristina Pedroche desata la polémica por la tarta que ha elegido para su hija: "La ves comer y flipas"

Cristina Pedroche dio a luz a su primera hija el 14 de julio de 2023, una fecha que no olvidará jamás. Este año, ha querido organizar una pequeña fiesta para su pequeña y no ha dudado ahora en mostrar algunas imágenes del gran día en sus redes sociales.

La colaboradora de 'Zapeando' le ha dedicado una publicación en Instagram al cumpleaños de su hija: "Día de mucho amor celebrando su primer añito. Feliz cumpleaños Pitaya mía. Te amamos", escribe. En las imágenes, muestra la tarta que el padre, el exitoso cocinero David Muñoz, ha preparado. "Tarta hecha por @dabizdiverxo sin azúcar y sin edulcorantes. Es de chantilly de cerezas y arándanos y bizcocho de vainilla y lima. Y arriba lleva cerezas frescas semi compotadas."

Esta decisión ha sido la que ha desatado críticas en redes sociales. Para muchos, es una tarta poco habitual para una fiesta de cumpleaños infantil y ellos han preferido hacer una tarta que se ajusta al tipo de dieta que recibe la pequeña en casa.

Y es que, hace unos meses, Muñoz ya explicó en 'El Hormiguero' la dieta que mantiene su hija. "A mi hija no le voy a dar nunca bollería industrial, ni alimentos ultraprocesados, ni alimentos con aditivos". De hecho, desde que le introdujesen alimentos sólidos como carne, pescado o huevos, la pequeña Laia, al parecer, se alimenta día a día casi como si en un restaurante de lujo viviera: "No hace ascos a nada. Dicho lo cual, Laia come de todo, claro. Le hago filetes rusos de gamba roja, cocochas confitadas, carrilleras a baja temperatura... La ves comer y flipas", explicó Dabiz Muñoz a Pablo Motos. Y aclaraba para quienes se extrañaron: "No los valora en su justa medida, pero sí que es verdad que cuanto tú acostumbras a un niño o a una niña a que desde los seis meses pruebe texturas y sabores diferentes, le generas una base de datos en su cerebro con una relación sana con la comida que evidentemente para mí es superimportante".