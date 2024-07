Kiko Hernández sobre el último secreto de Álvaro Muñoz Escassi: “Es que es duro, es muy fuerte”

Álvaro Muñoz Escassi parece estar en caída libre. Tras su infidelidad a Maria José Suarez, la cual es muy querida por los espectadores, y las últimas revelaciones sobre las deslealtades que ha tenido con la modelo, las cuales han propiciado la ruptura de su relación, su imagen ha quedado significativamente mermada.

El pasado viernes, María José pasó por el plató de 'De Viernes' para según dijo “contar la verdad” y terminar de darle la estocada a un ya tocado Escassi. En esta entrevista la modelo contó todo lo que había sucedido en los últimos meses de relación con el jinete, aclarando que por el contrario a lo que comentó Escassi, no tenían una relación abierta sino que había sido víctima de múltiples infidelidades por parte de Álvaro.

Pero cuando se abre la caja de Pandora en la vida de una persona, todos sus secretos comienzan a ver la luz y eso es lo que parece estar ocurriéndole a Muñoz Escassi. En el programa del martes de Ni que fuéramos shh… María Patiño cortaba de golpe el programa para anunciar que había un bombazo. Era Kiko Hernández el que había recibido un mensaje donde se podía leer un nuevo testimonio de una de las mujeres víctimas de Escassi, con la que al parecer tuvo un desenlace muy dramático.

Visto bueno

Los colaboradores han decidido consultar con producción la revelación o no del testimonio, pues han considerado que era muy grave para su emisión. Después de que Kiko Hernández saliera a mostrar el mensaje a David Valdeperas, para que este diera el visto bueno a su revelación. Sin embargo, como aclaraba María Patiño, no se trataba de un testimonio morboso, sino de algo dramático, por lo que el programa ha decidido no revelar este nuevo secreto de Escassi.

Cuando Kiko ha entrado de nuevo en plató, María le preguntaba “¿Qué te ha dicho?” a lo que este respondía “Es que es duro, es muy fuerte”. Tras estas palabras Kiko ha vuelto a guardar su teléfono móvil y ha añadido “Pero vamos, que Escassi…” mientras gesticulaba. “Bastante bien le ha ido la vida hasta ahora” añadía Patiño, “bastante, hasta ahora, porque ahora ya le ha explotado y ya se puede retirar. Las mujeres que quieran tener algo que ver con él, yo sé que no son víctimas, porque ya tiene un currículo”.

Parece que toda esta vorágine de testimonios y revelación de secretos está cavando la tumba de Escassi, al menos, como personaje público.