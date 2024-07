Nueva infidelidad del novio de Anabel Pantoja tras el embarazo: "Se conocen de toda la vida"

El periodista Javi de Hoyos desveló este jueves en 'Ni que fuéramos shhh' las pruebas de una nueva infidelidad de David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja. Se trata del supuesto segundo caso de infidelidad a la sevillana, ya que el primero salió a la luz varios meses antes del anuncio del embarazo.

Se llama "Men Yes" (de Mari Ángeles), es veterinaria y tiene 25 años: "Ellos se conocen desde hace mucho tiempo. Me dicen que David iba con sus amigos a las fiestas de ese pueblo y ahí es cuando ella le conoce. Me cuentan que se conocen de toda la vida, desde que ella tiene casi 12 años".

"Ellos comienzan en 2021, pero era un amor prohibido porque ella tenía una relación. Pero nunca le fue infiel a su pareja, solo se dio cuenta de que tenía sentimientos por David. Y David la bloquea porque la amiga de Anabel descubre la situación", explica.

"Esta amiga está involucrada en la historia. Esa amiga de Anabel habrá levantado el teléfono y se lo habrá contado", decía Lydia Lozano, que además desveló sin querer el pastel de las pruebas en directo: conversaciones en el chat de Instagram.

Aunque se desconoce públicamente el contenido de los mensajes, Belén Esteban (muy amiga de Anabel) salió muy afectada del plató tras presenciar dichas pruebas.