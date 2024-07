Los detalles del encuentro entre David y Mari Ángeles, la culpable de los cuernos de Anabel Pantoja

A pesar de los esfuerzos de Anabel Pantoja y David Rodríguez por minimizar los rumores y evitar que se propagaran, la situación ha sido inevitablemente arrastrada por una ola de informaciones y testimonios que crece día a día.

Desde la semana pasada, 'Ni que fuéramos shhh' ha estado desentrañando el asunto para determinar si la supuesta infidelidad de David Rodríguez hacia Anabel Pantoja es un hecho o simplemente un rumor. Hace pocos días, Javier de Hoyos reveló que David habría mantenido una relación con una chica cordobesa mientras Anabel creía vivir un idilio con su pareja y se aventuraba a intentar ser madre.

Directa a la televisión

La presunta amante, Mari Ángeles, quien la semana pasada participó en directo mediante videollamada, hoy martes ha dado el paso de aparecer en el plató de 'Ni que fuéramos shhh' para someterse a un verdadero interrogatorio por parte de María Patiño y sus colaboradores.

Aunque la infidelidad en cuestión tuvo lugar en octubre, no ha sido hasta ahora, con el anuncio del embarazo de la pareja, cuando todo ha explotado. Mari Ángeles ha explicado que no deseaba que esto saliera a la luz, aunque "siempre le ha gustado la televisión". Ella asegura que fue un amigo suyo quien filtró lo ocurrido entre ella y David a Amor Romeira, quien la aconsejó exagerar los detalles de su encuentro. Mari Ángeles admitió haber fantaseado con su amigo sobre la posibilidad de llevar una vida de lujos gracias a las entrevistas en televisión, aunque afirma arrepentirse de todo lo que ha sucedido desde que su amigo contó la historia a Amor Romeira.

Belén Esteban defiende a capa y espada a la pareja

Belén Esteban, fiel amiga de Anabel, se ha esforzado más que nadie en desacreditar las afirmaciones de Mari Ángeles, quien apenas cuenta con pruebas de la supuesta infidelidad. De hecho, Belén Esteban presentó en directo un vídeo de David junto a Anabel en un concierto de Manuel Carrasco, el mismo día en que Mari Ángeles afirma haberse encontrado con él.

A pesar de esto, Mari Ángeles sigue defendiendo su versión y argumenta que la falta de pruebas se debe a que David le pidió dejar el teléfono móvil en casa para su encuentro. También contó más detalles de su encuentro, afirmando que se vieron cerca de un pantano de su localidad, donde David la llevó en su coche.

"Yo no quería esto, lo juro de verdad. Si lo hubiera querido, lo habría hecho en octubre y llevaría ya seis meses viendo qué pasa. No lo habría hecho ahora", argumentó la joven. A pesar de sus esfuerzos, su testimonio no logra convencer a todos los colaboradores, quienes no se han cortado en opinar que es una cuentista.

La madre de la joven

La madre de Mari Ángeles que ha entrado en el programa a través de una llamada telefónica, ha alentado a su hija a que siga defendiendo su verdad aunque se arriesgue a ser demandada por quien sea, ya que prefiere que su hija sea juzgada por la ley a que quede de mentirosa.