El impresionante cambio físico de la extremeña Soraya provoca un aluvión de críticas

La cacereña Soraya Arnelas ha sorprendido a sus seguidores con una publicación en redes sociales sobre su increíble cambio físico, del cual ella misma comenta: "4 meses, de lunes a jueves, sin falta!

La cantante confiesa que empezó este proceso con mucha pereza, haciendo simplemente yoga sin pretensión de nada. Y, que actualmente ha ganado elasticidad, concentración y sobre todo paz mental.

"Siento beneficios y los disfruto. Una hora de CrossFit a tope para la fuerza y el fondo físico", añade con orgullo.

La positividad de la publicación ha durado poco, ya que enseguida sus 'seguidores' se le han echado encima comentando sin cuidado alguno la transformación y vientre esculpido de la cantante.

"Yo no promuevo la delgadez"

Ante esta ola de críticas Soraya no se ha quedado callada y ha decidido responder a unos cuantos comentarios dejando ver que está feliz y orgullosa de su esfuerzo y resultados.

"Yo no promuevo la delgadez. A mí me gusta practicar deporte. Me gusta la salud física y mental. Me gusta crecer ante las adversidades. Con todos mis respetos, yo también he pasado por muchas cosas... ¿No puedo enorgullecerme de mis progresos?".

Además de esto, Soraya dejaba ver es sus historias de Instagram la triste noticia del aborto que sufrió hace unos meses, un duro momento que ha superado gracias a su familia, amigos y compañeros del deporte, por lo que, a pesar de las críticas, la extremeña se queda con lo bueno: su salud física y mental, la gente que de verdad le apoya, y su esfuerzo y constancia en lo conseguido.