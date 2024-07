Marta Riesco y Víctor Sandoval, ¿Rumbo a Eurovisión?

Marta Riesco y Víctor Sandoval están más cerca que nunca de cumplir su sueño de representar a España en Eurovisión. El exitoso programa 'Ni que fuéramos Shhh' de TEN celebró el final de su primera temporada con una rueda de prensa en Madrid, donde el productor Óscar Cornejo hizo un anuncio emocionante: ambos colaboradores competirán en el Benidorm Fest de TVE.

Aunque aún no se ha revelado la canción, se conocen algunos detalles interesantes. La dupla participará con el tema "Al borde del abismo", una creación de Víctor Sandoval de los años 80, con la colaboración de Nacho Canut, integrante de 'Fangoria'. Sandoval, entusiasmado, ha comparado la letra con la famosa canción "¿A quién le importa?", de la mítica Alaska, y asegura que será un éxito entre el público y que todos terminaremos cantándola.

Un sueño

Para llegar a Eurovisión, deberán superar la preselección del Benidorm Fest, cuyas semifinales se celebrarán los días 28 y 30 de enero de 2025, y la final el 1 de febrero.

La química entre Marta y Víctor fue inmediata desde su primera interacción en el programa. Durante una de las emisiones, ambos interpretaron "No tengas miedo", una canción compuesta por Marta. Tanto ella como Víctor han manifestado durante años su deseo de participar en Eurovisión, haciendo de este proyecto un sueño compartido.

Marta Riesco, quien en 2010 no logró pasar el casting de 'Operación Triunfo', formó su banda 'I-legal' y compuso "No tengas miedo", canción que en 2010 fue preseleccionada para Eurovisión aunque no resultó elegida. Sin embargo, la reedición de la canción en 2022 le devolvió las esperanzas de alcanzar su sueño eurovisivo.

Por su parte, Víctor Sandoval, conocido por su éxito "Nachopolízate" y posteriormente "Sandovalízate", ha tenido a Eurovisión como meta desde 1989. A pesar de intentarlo con "Todo tan vulgar" y ser superado por las Azúcar Moreno, Víctor no ha abandonado su sueño. Ahora, con "Al borde del abismo", espera finalmente lograrlo.

Este 2025 podría ser el año en que ambos cumplan sus aspiraciones, llevando su energía y talento al escenario del Benidorm Fest, con la esperanza de conquistar el pase a Eurovisión. Los colaboradores, que hasta hace poco no se conocían, van a remar juntos para conseguir recorrer el camino que siguió Nebulosa, Channel o El Chiquilicuatre.