Nacho Palau demanda a Miguel Bosé: “No me deja ejercer como padre”

Nacho Palau, reconocido escultor valenciano y expareja del famoso cantante Miguel Bosé, ha interpuesto una nueva demanda contra el que fuera su pareja y con quien comparte la custodia de sus cuatro hijos. Palau acusa al cantante de incumplir las medidas judiciales que regulan las vacaciones de los hijos que criaron juntos, impidiéndole ejercer plenamente su papel de padre.

La controversia gira en torno a los cuatro hijos que la pareja crió durante su relación. Aunque el Tribunal Supremo no reconoció a los niños como hermanos legalmente, sí dictaminó que debían pasar tiempo juntos para mantener el vínculo familiar que compartieron. En un principio, esta medida se cumplió, permitiendo que Telmo e Ivo, que residen con Bosé en México, y Tadeo y Diego, que viven con Palau en Chelva, Valencia, disfrutaran juntos de las vacaciones en 2022.

Sin embargo, Palau sostiene que Bosé ha incumplido este acuerdo. Según el escultor, Bosé le ha impedido que los niños pasen parte del periodo vacacional en Valencia con él y su familia, a pesar de haber propuesto una reunión en Mallorca a gastos pagados. "La mitad del periodo vacacional tenía que haber sido en Chelva, pero él no permitió que los hijos que viven con él vinieran conmigo. Mi madre y mi familia se quedaron sin verlos", declaró Palau.

La relación entre ambos, que había mostrado signos de mejoría tras el diagnóstico de cáncer de pulmón de Palau, se ha deteriorado nuevamente con esta nueva disputa legal. En un comunicado, Palau expresó su indignación y tristeza: "Hoy no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento en el que nacieron. Les han dicho que no es verdad aquello que viven y sienten, les han dicho que no son hermanos. Algo terrible. También les han dicho, en contra de lo que ellos saben perfectamente, que no tienen dos papás".

Mientras tanto, Miguel Bosé no ha emitido ninguna declaración pública en respuesta a la demanda. El cantante se encuentra actualmente ocupado con un evento programado para el 26 de julio junto a Josep Pamiés, conocido por su postura negacionista de las vacunas y su promoción de tratamientos controversiales.

La batalla judicial entre Nacho Palau y Miguel Bosé promete continuar, mientras ambos luchan por lo que consideran mejor para los hijos que una vez criaron juntos.