Confirmada la nueva pareja de Matamoros tras la ruptura: "Ha encontrado de nuevo el amor"

Laura Matamoros, conocida influencer y figura pública, ha tenido una vida amorosa bastante seguida por los medios. En el pasado, su relación con Benji Aparicio, con quien tienedos hijos (Matías, de cinco años, y Benji, de dos), fue muy comentada. A pesar de los altibajos y una ruptura previa, la pareja decidió darse una nueva oportunidad pero terminaron definitivamente en junio del 2023.

Durante su estancia en su estancia en los Cayos Cochinos como concursante de 'Supervivientes 2024', la hija de Kiko Matamoros ha desvelado algunos detalles. Lo primero que soltó la influencer fue que ella no decidió romper la relación, sino que fue el padre de sus dos hijos. "Estoy desde la separación en tratamiento psicológico porque para mí ha sido complicado y han sido muchos años que me he dejado de querer, de valorarme y de muchas cosas", dijo.

Sin embargo, parece que Laura ha encontrado un nuevo amor. Tal y como desvela La Cuernis en sus redes sociales, Laura habría empezado una nueva relación con un hombre. Algunas de las pruebas que muestra en sus vídeos son los comentarios que ambos se dejan en las publicaciones de Instagram. También añade que recientemente, Laura le añadió a su canal de difusión de esta red social como colaborador. Este hombre, llamado Antonio, era anónimo hasta que salió en la prensa por comenzar un romance en pandemia con Laura Ribot.

Por si fuera poco, muestra un comentario de una seguidora que asegura que se encontró con Laura y "un chico con tatuajes" en un hotel. "Se los veía muy enamorados". Otra segura apunta que les vió en el aeropuerto el pasado 11 de junio para irse de viaje a Tailandia.