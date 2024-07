Alessandro Lequio rompe su silencio y habla por primera vez de la relación de Hiba Abouk: "Una oferta de dos millones"

Hiba Abouk es la cuarta en discordia en la rocambolesca historia de líos, infidelidades y rupturas en la que se han visto envueltos María José Suárez, Álvaro Muñoz Escassi Valerie y ahora la famosa actriz.

Mucho se ha hablado del encuentro que esta y Escassi tuvieron en la comunión de la hija de el famoso "Turronero", un evento en el que ambos aparecieron compartiendo momentos de complicidad y que rápidamente dieron que hablar.

Medios especializados en prensa rosa se pusieron sobre la pista de esta posible nueva relación que ayer sacaba un capítulo más. Al parecer, tras la espantada de la actriz en la que parecía no estar de acuerdo en que se la relacionara con el ex de María José Suárez, la actriz ha vuelto a ser vista con el jinete, esta vez, protagonizando una de las portadas de la semana.

Ahora, la actriz se ha pronunicado al ver la luz estas imágenes. ¿Habrá respondido a las palabras que María José Suárez le dedicaba a la inicpiente pareja?

Después de que la actriz asegurase que no piensa pronunciarse sobre su nuevo romance, el que sí lo ha hecho ha sido Alessandro Lequio. En Vamos a ver, el colaborador ha opinado abiertamente de la nueva relación de Hiba Abouk con Escassi y ha asegurado que son imágenes en las que se demuestra que es "una mujer vulnerable".

Lequio se pronuncia

"No tengo claro la estrategia de Hiba porque esta publicidad no le hace nada bien en su negociación por la indemnización de su divorcio. Hiba pide 10 millones de euros. Parece que las negociaciones por parte de la otra parte están en una oferta de dos millones. Esta publicidad no le viene nada bien para lograr su objetivo", puntualizaba el conde.

"Las fotos son incuestionables, pero dejan en evidencia que Hiba es una mujer que necesita apoyo, que busca un hombro, y hasta que necesite un hombre. Lo que me sorprende es el físico demacrado que tiene, no solo la cara sino el físico. No está en su mejor momento. Es indudable que es una mujer muy guapa, pero aprecio cierta vulnerabilidad en Hiba Abouk", ha sentenciado Alessandro Lequio. Unas palabras que se han encontrado de frente con la postura tajante de Bibiana Fernández, amiga de la aludida. "Hiba hace mucho tiempo, desde que fue a París a vivir, que perdió mucho peso. Es cañón de mujer antes y ahora", le ha corregido.

Pareja de portada

Tras conocerse esta exclusiva, 'TardeAR' no ha tardado en contactar directamente con la propia Hiba Abouk para ver si podía confirmar que había tenido un encuentro con Escassi. La reportera que se ha desplazado hasta Tarifa ha confirmado que Escassi todavía se encuentra en el lugar, pero que Hiba Abouk ha regresado a Madrid.

Álex Álvarez, uno de los periodistas de 'TardeAR', ha sido el que ha conseguido las primeras declaraciones de Hiba Abouk tras estas impactantes imágenes. La actriz se ha mostrado muy tajante y no ha querido decir nada más de la cuenta. El periodista le ha pregunta abiertamente si ha comenzado una relación con el jinete.