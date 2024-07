Nueva ruptura en la familia Pantoja tras confirmar el embarazo

Aunque el embarazo de Alejandra Rubio no para de copar titulares en la prensa, no es el único miembro de un clan de la prensa del corazón que está “en estado de gracia”. Anabel Pantoja, sobrina de la cantante Isabel Pantoja, también anunció hace unas semanas, a golpe de exclusiva en la revista Lecturas, que estaba esperando un bebé junto a su pareja David Rodríguez.

Embarazada de 19 semanas -dará a luz a mediados de noviembre- Anabel se ha sincerado en más de una ocasión en redes sociales acerca de la 'cara B' de este momento tan especial de su vida. Y es que aunque por fin va a cumplir su sueño de convertirse en madre, estos meses están siendo complicados por sus dificultades para conciliar el sueño, que le hacen pasar noches en vela y le provocan irritabilidad y un cansancio que en ocasiones le han pasado factura la hora de cumplir con sus compromisos profesionales.

Además, debe lidiar con las recientes informaciones que desvelan el pasado de su pareja. Gracias al programa 'Ni que fuéramos Shhh', se supo que David se presentó hace unos años al casting para ser tentador en 'La isla de las tentaciones'. Los colaboradores de dicho espacio pudieron ver el dossier multimedia que envió a la productora para poder participar. Sin embargo, no fue elegido.

Anabel ha evitado, en todo momento, hablar de este tema. Tal y como ocurrió durante la boda de Ana Moya y Diego Conde, donde tuvo que hacer frente a estas preguntas: "No te voy a contestar a nada, vale mi vida, muchas gracias por todo. Es que estoy en la boda, si no os importa, no tengo porqué hablar más, ¿vale cariño? Muchas gracias a vosotros".

Distanciamiento

Tras esto, la familia Pantoja sigue sumando polémicas. Desde hace ya unos meses sabemos que Isabel Pantoja y Mariló de la Rubia no tienen ningún tipo de relación. Tal y como contó Antonio Rossi en 'Vamos a ver', fue Agustín Pantoja quien tomó la decisión que de que la que fuera amiga de la tonadillera no fuera a verla cantar a Mérida para que se dejara de hablar de su amistad.

Desde entonces no las hemos vuelto a ver juntas, tampoco hemos vuelto a ver a Mariló en un concierto de Pantoja... lo que confirma que la relación está completamente rota. Una amistad de toda la vida que se acaba debido a las especulaciones constantes y la decisión de Agustín de frenarlas.

Estas últimas semanas, que se ha hablado del estado de salud de la tonadillera debido a la cancelación de su último concierto, el nombre de la artista ha resonado con fuerza en los medios de comunicación... pero parece que la examiga de la cantante no tiene ningún dato de esta.

El pasado miércoles, el equipo de Europa Press le preguntó por la situación en la que se encontraba la reina de la copla y ella fue de lo más clara posible: "No sé nada". De esta manera, ha acabado rotundamente con las preguntas de la prensa y ha evidenciado que el distanciamiento entre ellas es un hecho.