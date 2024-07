María José Suárez sobre las declaraciones de Escassi: "No me doy por aludida"

María José Suárez ha reaccionado a las recientes declaraciones de Álvaro Muñoz Escassi, con una mezcla de incredulidad y determinación. La exmodelo no cree que su expareja haya afirmado que no hubo infidelidad en su relación, comentando con firmeza: "Eso no lo ha dicho Álvaro, no lo ha dicho". Esta afirmación llega en un contexto en el que Escassi ha sido cuestionado sobre si su relación con Suárez era abierta, a lo que Suárez responde con ironía: "Me río por no llorar".

La presentadora, que ha estado lidiando con el impacto emocional de la ruptura, expresa su deseo de pasar página y dejar atrás esta etapa de su vida: "Sí, hay que sobreponerse y ya está, y cada uno hace su vida y ya está". La ruptura ha tenido un impacto visible en su salud, manifestándose en una pérdida de peso que ella atribuye al estrés: "Bueno, sí, pero eso es normal, ¿no? Yo siempre, cuando tengo una situación así, un poquito de estrés y demás, pues bajo peso. Pero estoy bien, estoy bien".

A pesar del aluvión mediático, Suárez intenta mantener una actitud positiva y disfrutar del verano, aunque reconoce que la presión de los medios complica su esfuerzo: "Mira, yo intento estar bien y pasar página y disfrutar de mi verano, pero vosotros no me dejáis".

Además, la exmodelo se muestra tranquila respecto a las posibles acciones legales de Escassi. No cree que él vaya a tomar medidas legales contra ella por sus comentarios y añade: "Me parece muy bien. No me doy por aludida".