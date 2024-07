“No tiene tetas, que sonría..." el comentario que marcó a una conocida actriz

En una reciente entrevista en el programa de Cadena Ser, 'En clave de Rhodes', la reconocida actriz Blanca Portillo se ha sincerado con el pianista James Rhodes sobre la importancia de la imagen en la sociedad y, en particular, en el gremio actoral. Durante la conversación, Portillo compartió sus reflexiones sobre los estándares de belleza y su impacto en su carrera.

"La imagen es crucial en esta profesión para muchísima gente. Eso ha significado que yo tuviera que esforzarme mucho más, porque no tengo un físico espectacular. Pero también ha sido mi aliado, ya que me ha permitido interpretar personajes que de otra manera no hubiera podido", confesó Portillo, protagonista de series como 'Siete vidas' y 'Días mejores'. La actriz reflexionó sobre la obsesión actual con la apariencia física: "No sé si hace cien años era igual, pero hoy en día, con el móvil en la mano, la gente está verdaderamente obsesionada con tener un aspecto perfecto".

Portillo, originaria de Madrid, se declaró libre de cirugías estéticas aunque se cuida la piel y visita al dermatólogo con regularidad. Criticó el doble estándar de la belleza entre hombres y mujeres en la industria: "Los hombres que no son especialmente guapos se dice que son superatractivos. Pero las mujeres somos 'feuchitas'. La actriz recordó una experiencia personal impactante: "Escuché como alguien decía de mí: 'no tiene tetas; que sonría, que es lo único bueno que tiene'".

El arduo camino de Blanca Portillo en la actuación

Portillo también habló sobre el arduo trabajo y dedicación que su carrera le ha exigido, incluso después de tantos años de experiencia: "¿Pero vosotros sabéis el trabajo y el esfuerzo y las noches sin dormir que hay detrás de esto para que parezca que no me cuesta? No tienes ni idea. Y también necesitas que te digan 'lo has hecho bien'". Sobre mantener la motivación en una carrera tan prolongada, añadió: "No quiero pensar que he llegado a ningún sitio, porque, si no, me apago. A veces pienso que ya está todo hecho y me asusta un poco".

La actriz destacó la importancia de la perseverancia y la autocrítica en su trayectoria, subrayando que nunca ha dejado de buscar nuevos desafíos para evitar la complacencia. Sus palabras revelan la constante lucha por el reconocimiento y la autoafirmación en un entorno que muchas veces prioriza la apariencia sobre el talento.