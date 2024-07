José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, se deja ver con una nueva pareja tras su separación

José María Almoguera, hijo de la reconocida Carmen Borrego, ha sido captado en una actitud cariñosa con una joven, apenas cuatro meses después de su separación de Paola Olmedo. Las imágenes han sido publicadas por la revista 'Semana', convirtiéndose en uno de los temas más comentados del mundo del corazón.

En las fotografías difundidas por 'Semana', se puede ver a José María disfrutando de una cita romántica por las calles de Madrid. En ellas, la nueva pareja se muestra besándose apasionadamente, intercambiando bromas y bailando de manera espontánea, lo que sugiere que José María ha encontrado nuevamente la ilusión en el amor tras su reciente ruptura.

La separación de José María y Paola Olmedo fue un proceso que él mismo calificó como culpa suya, dejando entrever, durante un tiempo una posible reconciliación que ahora parece cada vez más improbable. Aunque tras la separación se le vio junto a Paola en varias ocasiones, despertando fuertes rumores de reconciliación. Las imágenes publicadas por la revista Semana revelan a un José María que ha pasado página y está disfrutando de su nueva etapa sentimental sin recordar si quiera que algún día estuvo enamorado de Paola.

Carmen Borrego, madre de José María, ha mantenido una postura de apoyo incondicional hacia su hijo. En declaraciones recientes, ha subrayado su amor inquebrantable por él, a pesar de las circunstancias: "De momento yo no voy a hablar de él. Creo que si puede haber algún tipo de acercamiento es desde la tranquilidad y desde el no hablar. Y yo como madre no voy a hablar nunca mal de mi hijo. Lo amo. Os lo juro. Profundamente. Y lo amaré siempre. Las madres no dejamos de querer. Los hijos se equivocan, las madres también nos equivocamos".

La aparición de José María Almoguera con su nueva pareja ha dado mucho de qué hablar y ha dejado claro que está dispuesto a seguir adelante con su vida personal, mientras recibe el respaldo incondicional de su familia.