Julián Contreras revela el lado oculto de Fran Rivera: "No conocías a nuestra madre"

Julián Contreras ha decidido hablar alto y claro sobre su hermano mayor tras las últimas declaraciones de este. La familia Ordóñez siempre ha estado en el ojo del huracán mediático y, ahora, Julián Contreras ha decidido ponerse aún más en él. Lo ha hecho rompiendo su silencio con una exclusiva para la revista Semana.

Coincidiendo con el 20 aniversario de la muerte de su madre, Carmina Ordóñez, Julián Contreras ha aprovechado la ocasión para responder contundentemente a las recientes declaraciones de su hermano, Fran Rivera. Sus palabras no solo arrojan luz sobre las tensiones familiares, sino que también cuestionan públicamente al torero.

Las declaraciones de Fran Rivera que han desatado la polémica

Hace apenas unos días, Fran Rivera realizaba unas declaraciones en las que dejaba clara la causa del fallecimiento de Carmina Ordóñez. Exactamente, dijo: “Mi madre murió por culpa de la cocaína”. A lo que añadió que era muy difícil ayudar a alguien con una adicción de ese tipo.

Estas palabras, pronunciadas en un momento sensible como el aniversario de la muerte de su madre, no cayeron bien a todos los miembros de la familia. Ahora ha sido Julián Contreras, quien había optado por no hablar en una fecha tan señalada, ha decidido alzar la voz días después para defender la memoria de su madre.

Julián Contreras responde y cuestiona públicamente a Fran Rivera con una exclusiva

En una exclusiva para la revista Semana, Julián Contreras ha decidido hablar sobre su madre, arremetiendo contra Fran Rivera y revelando aspectos hasta ahora desconocidos de la vida familiar.

Así, el joven ha expuesto contra el diestro: “La figura de mi madre debería ser recordada de otra manera”. Tras lo cual ha mandado un mensaje dirigido a aquel directamente: “Si crees que ese fue su problema, el problema lo tienes tú”.

“No conocías a mi madre. Y, de alguna manera, estás haciendo algo mucho peor. Sí, menospreciando a personas que lo están pasando muy mal, que arrastran una depresión terrible, que viven atemorizadas por una soledad a la cual no le ven fin”.

La relación entre Julián y Fran Rivera, una historia de altibajos

La relación entre Julián y Fran Rivera ha estado marcada por altibajos y distanciamientos. Esta nueva confrontación pública parece ser el punto álgido de una tensión acumulada a lo largo de los años. El hijo menor de Carmen ha sido particularmente crítico con el torero, acusándole de ser “el gran ausente de la vida de mi madre”.

Estas duras palabras del joven revelan con claridad la distancia emocional entre los hermanos. Pero también sugieren una falta de apoyo por parte del marido de Lourdes Montes en momentos cruciales de la vida de Carmina Ordóñez.

La figura de Carmina Ordóñez, entre la gloria y la tragedia

Carmina Ordóñez fue una figura icónica en la sociedad española, conocida tanto por su belleza y carisma como por sus turbulencias personales. Su vida estuvo marcada por relaciones tormentosas, problemas de adicción y una lucha constante contra sus demonios personales. Sin embargo, para Julián Contreras, ella también fue una mujer que sufrió en silencio y que no siempre recibió el apoyo necesario de su entorno.

El joven también ha aprovechado para reprochar a sus hermanos no haber organizado un acto adecuado en el 20 aniversario de la muerte de ella. Ha afirmado que “a pesar de nuestro distanciamiento, podríamos habernos puesto de acuerdo para hacer algo especial. Un homenaje para mi madre en esta fecha tan señalada”.

La reacción pública

La exclusiva de Julián Contreras ha generado un gran revuelo mediático. Las redes sociales se han hecho eco de sus declaraciones, dividiendo a la opinión pública. Mientras algunos apoyan la valentía de él al defender la memoria de su madre, otros consideran que estas disputas familiares deberían resolverse en privado.

Hasta el momento, Fran Rivera no ha respondido a las acusaciones de su hermano. Pero no se descarta que lo haga, lo que avivaría la llama de la guerra en el clan.