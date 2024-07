¿Qué fue de Ylenia? La polémica que la llevó a desaparecer del ojo público

Ylenia Padilla, quien fue una de las figuras más destacadas de Mediaset hace unos años, ha estado fuera del foco mediático desde hace bastante tiempo, muchos se preguntan qué fue de ella y el porqué de esta desaparición tan radical.

En 2022, la ex-participante de 'Gandía Shore' desató una tormenta al publicar un video en sus redes sociales con insultos graves hacia la comunidad LGBT. Este incidente marcó su alejamiento de la televisión y desde entonces ha permanecido en el anonimato.

La polémica que la hizo caer

Para saber cómo llegó Ylenia a este punto, es necesario remontarse a 2020, cuando Ylenia Padilla publicó una serie de comentarios insultantes y transfóbicos en redes sociales. Estos insultos surgieron después de que Ylenia criticara a Nagore Robles, presentadora de un late show en el que también participaba Elsa Ruiz. Elsa respondió a los comentarios de Ylenia acusándola de parecer constipada y tomadísima, sugiriendo el uso de sustancias. Esto hizo que Ylenia se desatara y cometiera los ataques transfóbicos, incluyenco comentarios del tiempo “¿Eso es una mujer? Para mí eres hombre, ¡maromo!”

Durante los años 2020 y 2021, Ylenica contaba con una audiencia de 830.000 seguidores en sus redes sociales, los cuales tuvieron que ver como la influencer continuaba lanzando mensajes humillantes y vejatorios hacia el colectivo LGBT, particularmente hacia el colectivo trans. En estos mensajes, la acusación encabezada por Elsa Ruiz y el bufete Olympe Abogados, alegan que causaron “problemas psicológicos de ansiedad, depresión e incluso intento autolíticos” en Ruiz.

Hace tan solo unos meses, el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, fijó el juicio contra Ylenia Padilla, la cual se ha negado a declarar, enfrentándose a cargos por delitos contra la dignidad de la persona por motivo de identidad sexual. La Fiscalía de Ciberdelitos solicita para ella una pena de un año y nueve meses de prisión, mientras que Elsa Ruiz pide una condena mayor, de seis años de cárcel, una indemnización de 60.000 euros y una orden de alejamiento de mil metros.

Carolina Sobe habla de su estado actual

Carolina Sobe, compañera de Ylenia en 'GH Dúo' en 2019, ofreció una perspectiva sobre la situación actual de Ylenia en el podcast 'Querido hater', conducido por Malbert. Según Sobe, Ylenia ha estado alejada de los medios y de sus amigos, sintiéndose traicionada por todos.

Carolina Sobe ha matizado que ella no está en contacto directo con Ylenia, pero que sí sabe de ella a través de terceras personas: "Tengo amigas en común que hablan con ella. Pregunta por mí, pero no es capaz de descolgar el teléfono si le llamo. Ella está con que todo el mundo le ha fallado, le ha dado la espalda y que no quiere saber nada de nadie", ha explicado.

Este caso, que ha llevado a Ylenia de ser una figura pública a enfrentarse a un juicio por delitos de odio, muestra las graves consecuencias de los discursos de odio en redes sociales y subraya la importancia de la responsabilidad en el uso de estas plataformas sobre todo cuando eres una figura pública con miles de seguidores.