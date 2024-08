Bertín Osborne reaparece en medio de la polémica de sus pruebas de paternidad

La polémica entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén sigue dando de qué hablar por toda la controversia que se ha creado respecto a la paternidad del presentador, y es que antes de que el artista reconociera mediante un comunicado oficial ser el padre del bebé de la modelo, esta decidió interponer una demanda y exigir que el presentador se sometiera a una prueba de paternidad para confirmar que era el padre de su hijo.

El cantante fue citado el 10 de julio para acudir al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para someterse a las pruebas. "Le han dado un plazo, a partir del día 15 hasta el 22 de julio", aseguró Beatriz Cortázar en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Sin embargo, Pilar Vidal reveló que el presentador "no iba a presentarse a la prueba", ya que considera que el comunicado que emitió es suficiente.

Mientras tanto, la noticia de que Gabriela iba a escribir unas memorias también pilló por sorpresa a todos. Aunque se especulaba que en su libro podría hablar sobre su relación con el cantante, la paraguaya reafirmó que su ex pareja no aparecerá en sus memorias: "No, no, no, no". Y es que el libro se centrará exclusivamente en su vida y en cómo ha superado los obstáculos que ha encontrado a lo largo de su camino.

Finalmente y tras semanas desaparecido, Bertín Osborne ha reaparecido y ha afirmado estar totalmente recuperado de su bache de salud: "Estoy bien, estoy bien". Guarda silencio al preguntarle por las pruebas de paternidad y no desvela qué le parece que Gabriela Guillén haya confirmado que escribirá sus memorias sin nombrarle. El cantante llegó a Sevilla y se subió al coche que le esperaba en la estación sin querer dar más declaraciones al respecto.