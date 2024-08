¿Ha cometido la princesa Leonor una infracción al volante en Palma?

El primer paseo en coche por Palma de Mallorca de la Princesa de Asturias ha generado controversia, ya que la hija mayor de los Reyes fue vista conduciendo sin la 'L' obligatoria para conductores noveles, aunque existe una posible excepción que podría aplicarse a su caso.

El 6 de agosto, la Princesa Leonor sorprendió al aparecer conduciendo su propio coche por las calles de Palma de Mallorca después de una tarde de compras en compañía de la reina Letizia, su hermana Sofía y su abuela, doña Sofía. Las imágenes, que mostraban a la heredera al volante de un Seat Ateca, han sido ampliamente difundidas por los medios de comunicación. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido: la ausencia de la 'L' que identifica a los conductores noveles.

Leonor, que obtuvo su carnet de conducir en la Academia General Militar de Zaragoza tras cumplir los 18 años el pasado 31 de octubre, podría enfrentarse a una multa de entre 100 y 200 euros por no llevar la 'L'. Esta normativa está estipulada en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad, que exige a los conductores noveles llevar este distintivo durante el primer año de obtención del carnet.

A pesar de que el vehículo de la Princesa estaba escoltado por dos coches de seguridad de la Casa Real, la normativa no exime a nadie de portar la 'L'. Sin embargo, hay una excepción que podría aplicarse a Leonor: si un conductor tiene un año de experiencia con el carnet A1, que permite conducir motos de hasta 125 cc sin sidecar y que se puede obtener desde los 16 años, no necesita llevar la 'L' al conducir un coche. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), esta experiencia en carretera con otro tipo de vehículo exime al conductor novel de llevar la 'L' en su coche.

La pregunta que surge es si Leonor cumple con esta excepción o si ha sido simplemente un descuido. Hasta el momento, no se ha aclarado si la Princesa tiene experiencia previa con el carnet A1, lo cual determinaría si su conducción sin la 'L' es una infracción o está dentro de lo legal.