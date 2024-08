Sofía Suescun rompe su silencio y habla sobre la infidelidad de Kiko Jiménez: "Por respeto no dije nada"

El debate más esperado de Supervivientes no ha defraudado a los espectadores que han visto el esperado cara a cara entre Marta Peñate, ganadora de la edición especial, y Sofía Suescun. Un enfrentamiento que también ha dejado otros titulares como que Sofía habría sido víctima de una infidelidad. Una noticia que la navarra ha aprovechado para utilizar en contra de Alejandro Nieto.

"Lo de que te ama no sé yo porque los cuatro días que han estado en Honduras los familiares Kiko me ha dicho que ya se sintió demasiado… que Tania empezó a tirarle a caña y tuvo que pararle en seco porque ella se estaba equivocando", señaló Suescun, que no quería saber nada del que había sido su compañero en Supervivientes.

El periplo en Honduras ha sido un camino que se le fue poniendo cuesta arriba a la Navarra. Con una rivalidad notable con Marta Peñate, concursantes como Alejandro Nieto tampoco han sido de apoyo de la navarra que ha llegado hasta a aislarse de sus compañeros en la recta final del concurso. "Si ha sido con Kiko en cuatro días no me quiero imaginar cómo ha sido durante un mes y medio fuera porque, bueno, ya lo sabemos, no es algo nuevo que nos sorprenda a todos, ya sabemos cómo es", continuó Suescun.

Alejandro, por su parte, no se quedó callado y contestó de forma directa a las acusaciones que le habían lanzado su excompañera de Supervivientes. "Eres la menos indicada, si nos ponemos a hablar del pasado tú tienes un currículum guay. Ten cuidado con Kiko con las hondureñas, que también nos enteramos de cositas, bailando y hasta las 7 de la mañana, que estaba más suelto que Gabete".

Las palabras de Tony sobre la rivalidad Marta-Sofía

La rivalidad entre ambas no solo se hizo presente en el propio concurso, sino también en las redes sociales. Sobre este "enfrentamiento", Spina comentaba: "Ahora ha salido ella (Marta) ganadora, han cambiado las tornas". Además, añadía: "Sofía ha ganado dos de los reallitys más grandes de España, 'Supervivientes' y 'Gran Hermano'', es una competencia muy fuerte".

Por último, concluía, entre risas, diciendo que "es como el Barça-Madrid, hay veces que gana el Barça y otras que gana el Madrid, en este caso ha ganado Marta". "Ahora tengo ganas de verla, estar con ella e irnos de vacaciones", añadía.

Su relación con Kiko Jiménez

Además de hablar de la rivalidad de Marta y Sofía, también ha comentado su relación con la pareja de la navarra, Kiko Jiménez, ya que la rivalidad también se ha trasladado a su relación. Spina decía: "Hemos estado unos días en Honduras y hemos convivido cordialmente, yo creo que era la toxicidad del concurso, cada uno apoyaba a su pareja e igual se nos ha ido de las manos".

La promesa de Marta a Tony

"Voy a hacer un juramento aquí. No volveré a participar en ningún reality, este es el último. No me voy a separar de ti, porque separarme de ti es lo peor que me puede pasar en la vida. Te necesito", le aseguró a Tony, quien sonreía de felicidad.