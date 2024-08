Álvaro Morata y Alice Campello confirman su ruptura

En un sorprendente anuncio que ha conmocionado al mundo del corazón y del deporte, el futbolista español Álvaro Morata ha confirmado su separación con la modelo e influencer italiana Alice Campello tras varios años de matrimonio y 8 de relación. Poco después, la propia modelo ha hecho lo propio en sus redes sociales.

En las últimas horas sus seguidores habían encendido las alarmas, después de que la pareja hiciera cambios en sus perfiles de redes sociales. Habían cambiado sus fotos de perfil, desanclado las publicaciones donde aparecían juntos en familia y también habían modificado su situación sentimental “casado con…”. Rápidamente los rumores se extendieron en la red, despertando la duda de una posible infidelidad. Fue la propia Alice quién reaccionó primero para desmentir que Alvaro Morata le hubiese faltado al respeto durante su relación. “Estoy asombrada de la cantidad de mentiras que están diciendo... Álvaro es la mejor persona que existe y en la vida me ha falta el respeto y yo tampoco. Si hay una certeza que tengo en la vida es del respeto recíproco que nos hemos tenido y nos tenemos. No os creáis nada de las cosas que dicen terceros que no tienen ni idea”, declaraba la modelo.

Pocas horas después, Álvaro Morata ha reaccionado confirmando los rumores con un mensaje en Instagram. El mensaje de Morata ha generado un gran impacto porque la pareja siempre se ha mostrado como una de las más sólidas y queridas en el ámbito público. A pesar de su separación, el futbolista ha subrayado la importancia de mantener la privacidad en estos momentos difíciles, y aseguró que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo.

Mensaje que ha difundido Morata en sus redes. / El Periódico

Y después de Morata, ha llegado la confirmación por parte de Alice Campello. Lo ha hecho también a través de su Instagram. "Solo puedo decir que en estos 8 años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme", asegura en el mensaje. "Pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan".

Mensaje de Alice Campello. / @alicecampello

La noticia llega apenas semanas después de que ambos fueran vistos juntos, disfrutando de la celebración de la Eurocopa, en la que se mostraron muy unidos junto a sus cuatro hijos. Las imágenes de la familia, felices y sonrientes, dejaron sorprendidos a muchos tras el reciente anuncio de su separación.

Morata y Campello, quienes contrajeron matrimonio en 2017, han sido padres de cuatro hijos. La pareja siempre ha compartido momentos íntimos y familiares en sus redes sociales, lo que ha hecho de esta noticia un golpe inesperado para sus seguidores y para el público en general.

A pesar de la separación, tanto Morata como Campello han expresado su deseo de mantener una relación cordial por el bien de sus hijos y han solicitado que se respete su privacidad durante este proceso de cambio. La pareja no ha dado detalles adicionales sobre las razones de su separación, lo que ha dejado al público con muchas preguntas, pero también con un fuerte respeto por su decisión de proteger a su familia.